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Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91
Железная дорога Fisher-Price — это увлекательный игровой набор, который подарит вашему ребенку часы замечательных приключений и развития воображения. Разработанный для детей в возрасте от 3 до 5 лет, этот универсальный паровозик подходит для игр как мальчикам, так и девочкам.
Набор включает в себя красочные и безопасные для детей рельсы, по которым паровозик может путешествовать, предоставляя вашему малышу множество возможностей для творчества и фантазии. Конструктор привлекает внимание яркими деталями и качеством исполнения, соответствующим высоким стандартам бренда Fisher-Price. Это отличный способ познакомить ребенка с первыми принципами механики и развить его ловкость и координацию.
Железная дорога Fisher-Price — это не просто игрушка, а целый мир для вашего ребенока, который поможет развивать его воображение, мелкую моторику и социальные навыки, создавая увлекательные сюжеты и истории.
Железная дорога Fisher-Price — это увлекательный игровой набор, который подарит вашему ребенку часы замечательных приключений и развития воображения. Разработанный для детей в возрасте от 3 до 5 лет, этот универсальный паровозик подходит для игр как мальчикам, так и девочкам.
Набор включает в себя красочные и безопасные для детей рельсы, по которым паровозик может путешествовать, предоставляя вашему малышу множество возможностей для творчества и фантазии. Конструктор привлекает внимание яркими деталями и качеством исполнения, соответствующим высоким стандартам бренда Fisher-Price. Это отличный способ познакомить ребенка с первыми принципами механики и развить его ловкость и координацию.
Железная дорога Fisher-Price — это не просто игрушка, а целый мир для вашего ребенока, который поможет развивать его воображение, мелкую моторику и социальные навыки, создавая увлекательные сюжеты и истории.
Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91 - стоимость товара 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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