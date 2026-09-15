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Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91

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Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 1
Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 2
Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 3
Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 4
Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
  • Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 1
  • Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 2
  • Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 3
  • Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 4
  • Паровозики &quot;Thomas &amp; Friends&quot; в ассорт. арт.HFX91 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
970 руб.  1 700 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91
970 руб. -43%
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fisher-Price
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
5 машинок, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Мультфильм/Компьютерная игра
Томас и его друзья
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х4
Вес, г.
80

Описание товара Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91

Железная дорога Fisher-Price — это увлекательный игровой набор, который подарит вашему ребенку часы замечательных приключений и развития воображения. Разработанный для детей в возрасте от 3 до 5 лет, этот универсальный паровозик подходит для игр как мальчикам, так и девочкам. Набор включает в себя красочные и безопасные для детей рельсы, по которым паровозик может путешествовать, предоставляя вашему малышу множество возможностей для творчества и фантазии. Конструктор привлекает внимание яркими деталями и качеством исполнения, соответствующим высоким стандартам бренда Fisher-Price. Это отличный способ познакомить ребенка с первыми принципами механики и развить его ловкость и координацию. Железная дорога Fisher-Price — это не просто игрушка, а целый мир для вашего ребенока, который поможет развивать его воображение, мелкую моторику и социальные навыки, создавая увлекательные сюжеты и истории.

Отзывы о товаре Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fisher-Price
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
5 машинок, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Мультфильм/Компьютерная игра
Томас и его друзья
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Железная дорога Fisher-Price — это увлекательный игровой набор, который подарит вашему ребенку часы замечательных приключений и развития воображения. Разработанный для детей в возрасте от 3 до 5 лет, этот универсальный паровозик подходит для игр как мальчикам, так и девочкам. Набор включает в себя красочные и безопасные для детей рельсы, по которым паровозик может путешествовать, предоставляя вашему малышу множество возможностей для творчества и фантазии. Конструктор привлекает внимание яркими деталями и качеством исполнения, соответствующим высоким стандартам бренда Fisher-Price. Это отличный способ познакомить ребенка с первыми принципами механики и развить его ловкость и координацию. Железная дорога Fisher-Price — это не просто игрушка, а целый мир для вашего ребенока, который поможет развивать его воображение, мелкую моторику и социальные навыки, создавая увлекательные сюжеты и истории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91 - стоимость товара 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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