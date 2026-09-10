Набор "Железная дорога"90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор "Железная дорога"90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998
Железная дорога – одна из любимейших игр малышей! Порадуйте ребенка самой полной версией железной дороги Viga Toys на 90 деталей, в которой есть пассажирский и грузовой поезда, ферма с животными, пожарная станция, школа, магазин, полицейский участок, машинки, дорожные знаки, деревья и кустарники. Дети смогут строить железнодорожные пути с мостами и переездами, а также создавать вокруг них города или деревни. Игрушка понравится малышам дошкольного возраста от 3 лет. Большой игровой набор дает простор для фантазии и воплощения игровых сюжетов. Постройка города и фермы поможет ребенку развить двигательные навыки, мышление, координацию глаза-руки. Железная дорога от Viga Toys рекомендована для занятий в детских садах и центрах развития. У детей появится огромное поле для творчества в группе. Они надолго увлекутся ролевыми играми с железной дорогой, придумают разные истории и приключения. В процессе постройки конструкций дети общаются друг с другом и улучшают коммуникативные навыки. В наборе есть городские учреждения: дети узнают о некоторых профессиях, попробуют себя в разных ролях. Постройка железнодорожных путей в разных вариациях развивает пространственное мышление, навыки конструирования. Набор с таким большим количеством деталей подойдет для совместной игры дома, в детском саду. Групповые игры укрепляют отношения, учат общению и взаимодействию. Вагончики поездов соединяются между собой с помощью встроенных магнитов. Все детали набора от Viga Toys изготовлены из древесины бука, покрыты безвредными гипоаллергенными красками. Углы и края сглажены и отшлифованы. Вся продукция Viga Toys сертифицирована по международным стандартам безопасности и качества детских игрушек: европейскому EN71, американскому ASTM. В комплекте 90 деревянных деталей разных форм и размеров.
Отзывы о товаре Набор "Железная дорога"90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998