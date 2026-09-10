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Набор "Железная дорога"90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Железная дорога"90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998

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Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 1
Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 2
Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 3
Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 4
Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 5
Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 1
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 2
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 3
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 4
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 5
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
7 430 руб.  13 124 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392018
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
90 деталей, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х42х9
Вес, кг.
4.13

Описание товара Набор "Железная дорога"90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998

Железная дорога – одна из любимейших игр малышей! Порадуйте ребенка самой полной версией железной дороги Viga Toys на 90 деталей, в которой есть пассажирский и грузовой поезда, ферма с животными, пожарная станция, школа, магазин, полицейский участок, машинки, дорожные знаки, деревья и кустарники. Дети смогут строить железнодорожные пути с мостами и переездами, а также создавать вокруг них города или деревни. Игрушка понравится малышам дошкольного возраста от 3 лет. Большой игровой набор дает простор для фантазии и воплощения игровых сюжетов. Постройка города и фермы поможет ребенку развить двигательные навыки, мышление, координацию глаза-руки. Железная дорога от Viga Toys рекомендована для занятий в детских садах и центрах развития. У детей появится огромное поле для творчества в группе. Они надолго увлекутся ролевыми играми с железной дорогой, придумают разные истории и приключения. В процессе постройки конструкций дети общаются друг с другом и улучшают коммуникативные навыки. В наборе есть городские учреждения: дети узнают о некоторых профессиях, попробуют себя в разных ролях. Постройка железнодорожных путей в разных вариациях развивает пространственное мышление, навыки конструирования. Набор с таким большим количеством деталей подойдет для совместной игры дома, в детском саду. Групповые игры укрепляют отношения, учат общению и взаимодействию. Вагончики поездов соединяются между собой с помощью встроенных магнитов. Все детали набора от Viga Toys изготовлены из древесины бука, покрыты безвредными гипоаллергенными красками. Углы и края сглажены и отшлифованы. Вся продукция Viga Toys сертифицирована по международным стандартам безопасности и качества детских игрушек: европейскому EN71, американскому ASTM. В комплекте 90 деревянных деталей разных форм и размеров.

Отзывы о товаре Набор "Железная дорога"90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
90 деталей, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Железная дорога – одна из любимейших игр малышей! Порадуйте ребенка самой полной версией железной дороги Viga Toys на 90 деталей, в которой есть пассажирский и грузовой поезда, ферма с животными, пожарная станция, школа, магазин, полицейский участок, машинки, дорожные знаки, деревья и кустарники. Дети смогут строить железнодорожные пути с мостами и переездами, а также создавать вокруг них города или деревни. Игрушка понравится малышам дошкольного возраста от 3 лет. Большой игровой набор дает простор для фантазии и воплощения игровых сюжетов. Постройка города и фермы поможет ребенку развить двигательные навыки, мышление, координацию глаза-руки. Железная дорога от Viga Toys рекомендована для занятий в детских садах и центрах развития. У детей появится огромное поле для творчества в группе. Они надолго увлекутся ролевыми играми с железной дорогой, придумают разные истории и приключения. В процессе постройки конструкций дети общаются друг с другом и улучшают коммуникативные навыки. В наборе есть городские учреждения: дети узнают о некоторых профессиях, попробуют себя в разных ролях. Постройка железнодорожных путей в разных вариациях развивает пространственное мышление, навыки конструирования. Набор с таким большим количеством деталей подойдет для совместной игры дома, в детском саду. Групповые игры укрепляют отношения, учат общению и взаимодействию. Вагончики поездов соединяются между собой с помощью встроенных магнитов. Все детали набора от Viga Toys изготовлены из древесины бука, покрыты безвредными гипоаллергенными красками. Углы и края сглажены и отшлифованы. Вся продукция Viga Toys сертифицирована по международным стандартам безопасности и качества детских игрушек: европейскому EN71, американскому ASTM. В комплекте 90 деревянных деталей разных форм и размеров.
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Доставка
Отзывы


Набор "Железная дорога"90 деталей в коробке 2 поезда,машины,знаки,деревья,фигурки,полицейский участок VIGA 50998 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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