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Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
730 руб.
1 292
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420905
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Описание товара Набор аксессесуаров для ж/дороги"Поезд с вагонами"в коробке 50819
Сделайте игру с железной дорогой и поездами еще веселее! Игрушечный транспорт совместим с рельсами Viga Toys. У ребенка появятся три новых вагончика и локомотив. Набор к железной дороге Viga Toys Поезд будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет. Деревянный состав из этого комплекта расширит границы фантазии ребенка и позволит придумать новые сюжеты игр с любимой железной дорогой. Яркие и приятные на ощупь деревянные игрушки также положительно влияют на цветовое восприятие и мышление. Деревянные фигурки подходят для подвижных групповых занятий в детских садах и центрах развития. Задача взрослых – создать подходящую среду для развития ребенка. Игрушки становятся основой для историй и поводом для общения детей. Так развиваются социальные навыки. Изготавливаются игрушки Viga Toys в основном из дерева – прочного, долговечного и натурального материала. Вагончики и локомотив соединяются друг с другом магнитами. Края и углы сглажены, поверхность начисто отшлифована. Вся продукция Viga Toys имеет сертификаты безопасности и качества: европейский EN71, американский ASTM.
Сделайте игру с железной дорогой и поездами еще веселее! Игрушечный транспорт совместим с рельсами Viga Toys. У ребенка появятся три новых вагончика и локомотив. Набор к железной дороге Viga Toys Поезд будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет. Деревянный состав из этого комплекта расширит границы фантазии ребенка и позволит придумать новые сюжеты игр с любимой железной дорогой. Яркие и приятные на ощупь деревянные игрушки также положительно влияют на цветовое восприятие и мышление. Деревянные фигурки подходят для подвижных групповых занятий в детских садах и центрах развития. Задача взрослых – создать подходящую среду для развития ребенка. Игрушки становятся основой для историй и поводом для общения детей. Так развиваются социальные навыки. Изготавливаются игрушки Viga Toys в основном из дерева – прочного, долговечного и натурального материала. Вагончики и локомотив соединяются друг с другом магнитами. Края и углы сглажены, поверхность начисто отшлифована. Вся продукция Viga Toys имеет сертификаты безопасности и качества: европейский EN71, американский ASTM.
Набор аксессесуаров для ж/дороги"Поезд с вагонами"в коробке 50819 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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