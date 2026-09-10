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Набор "Железная дорога"39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Железная дорога"39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266

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Набор &quot;Железная дорога&quot;39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 - фото 1
Набор &quot;Железная дорога&quot;39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 - фото 2
Набор &quot;Железная дорога&quot;39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 - фото 3
Набор &quot;Железная дорога&quot;39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 - фото 1
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 - фото 2
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 - фото 3
  • Набор &quot;Железная дорога&quot;39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
3 080 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392019
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
39 деталей, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Набор "Железная дорога"39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266

Ваш ребенок постоянно куда-то едет, не упускает из виду ни одну машину? Тогда добро пожаловать в мир транспорта! Игровой набор Железная дорога от Viga Toys – это 39 гладко отшлифованных элементов из дерева. Вместе они составляют архитектурную композицию, где каждая деталь на своем месте. Это не просто железная дорога, а целая система транспортных средств. Помимо рельсов и поездов, в игровой набор входят различные миниатюрные декорации: дорожные знаки, машины, деревья, фигурки людей и даже здание импровизированного вокзала. Как подготовить к игре эту развивающую игрушку? Сначала нужно собрать саму дорогу, которая, кстати, не железная, а деревянная. Далее соединяем вагоны поезда (они со встроенными магнитами), ставим их на рельсы – и в путь! Пока поезд набирает скорость, мы можем быстренько создать инфраструктуру. Находим здание вокзала и расставляем вокруг него машины, дорожные знаки, фигурки служащих. Итак, игрушка приведена в игровую готовность! Набор от Viga Toys Железная дорога позволяет придумать огромное количество ролевых игр. При желании, дети могут разыгрывать целые спектакли, примерять на себя различные роли. Это здорово социализирует, развивает фантазию, пробуждает творческое воображение.

Отзывы о товаре Набор "Железная дорога"39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
39 деталей, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Ваш ребенок постоянно куда-то едет, не упускает из виду ни одну машину? Тогда добро пожаловать в мир транспорта! Игровой набор Железная дорога от Viga Toys – это 39 гладко отшлифованных элементов из дерева. Вместе они составляют архитектурную композицию, где каждая деталь на своем месте. Это не просто железная дорога, а целая система транспортных средств. Помимо рельсов и поездов, в игровой набор входят различные миниатюрные декорации: дорожные знаки, машины, деревья, фигурки людей и даже здание импровизированного вокзала. Как подготовить к игре эту развивающую игрушку? Сначала нужно собрать саму дорогу, которая, кстати, не железная, а деревянная. Далее соединяем вагоны поезда (они со встроенными магнитами), ставим их на рельсы – и в путь! Пока поезд набирает скорость, мы можем быстренько создать инфраструктуру. Находим здание вокзала и расставляем вокруг него машины, дорожные знаки, фигурки служащих. Итак, игрушка приведена в игровую готовность! Набор от Viga Toys Железная дорога позволяет придумать огромное количество ролевых игр. При желании, дети могут разыгрывать целые спектакли, примерять на себя различные роли. Это здорово социализирует, развивает фантазию, пробуждает творческое воображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Железная дорога"39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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