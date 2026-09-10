Набор "Железная дорога"39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266
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Описание товара Набор "Железная дорога"39 дет.в коробке фигурки людей,поезда,машины,здания,деревья,дорожные знаки VIGA 50266
Ваш ребенок постоянно куда-то едет, не упускает из виду ни одну машину? Тогда добро пожаловать в мир транспорта! Игровой набор Железная дорога от Viga Toys – это 39 гладко отшлифованных элементов из дерева. Вместе они составляют архитектурную композицию, где каждая деталь на своем месте. Это не просто железная дорога, а целая система транспортных средств. Помимо рельсов и поездов, в игровой набор входят различные миниатюрные декорации: дорожные знаки, машины, деревья, фигурки людей и даже здание импровизированного вокзала. Как подготовить к игре эту развивающую игрушку? Сначала нужно собрать саму дорогу, которая, кстати, не железная, а деревянная. Далее соединяем вагоны поезда (они со встроенными магнитами), ставим их на рельсы – и в путь! Пока поезд набирает скорость, мы можем быстренько создать инфраструктуру. Находим здание вокзала и расставляем вокруг него машины, дорожные знаки, фигурки служащих. Итак, игрушка приведена в игровую готовность! Набор от Viga Toys Железная дорога позволяет придумать огромное количество ролевых игр. При желании, дети могут разыгрывать целые спектакли, примерять на себя различные роли. Это здорово социализирует, развивает фантазию, пробуждает творческое воображение.
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