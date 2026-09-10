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Набор "Железная дорога" (49 деталей) в коробке 56304 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Железная дорога" (49 деталей) в коробке 56304

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Набор &quot;Железная дорога&quot; (49 деталей) в коробке 56304 - фото 1
Набор &quot;Железная дорога&quot; (49 деталей) в коробке 56304 - фото 2
Набор &quot;Железная дорога&quot; (49 деталей) в коробке 56304 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
  • Набор &quot;Железная дорога&quot; (49 деталей) в коробке 56304 - фото 1
  • Набор &quot;Железная дорога&quot; (49 деталей) в коробке 56304 - фото 2
  • Набор &quot;Железная дорога&quot; (49 деталей) в коробке 56304 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
4 170 руб.  4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458520
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали ж/д дороги с мостом, 2 поезда, машинки 3 шт. разных цветов, домики, человечки, кустики, дорожные знаки, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Набор "Железная дорога" (49 деталей) в коробке 56304

Железная дорога одна из любимейших игр малышей! Порадуйте ребенка железной дорогой на 49 деталей. Для работы батарейки не нужны. Ребенок толкает поезд самостоятельно. Игрушка понравится малышам дошкольного возраста от 3 лет до 5 лет.

Отзывы о товаре Набор "Железная дорога" (49 деталей) в коробке 56304




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали ж/д дороги с мостом, 2 поезда, машинки 3 шт. разных цветов, домики, человечки, кустики, дорожные знаки, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Страна производитель
Китай
Описание
Железная дорога одна из любимейших игр малышей! Порадуйте ребенка железной дорогой на 49 деталей. Для работы батарейки не нужны. Ребенок толкает поезд самостоятельно. Игрушка понравится малышам дошкольного возраста от 3 лет до 5 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Железная дорога" (49 деталей) в коробке 56304 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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