Набор "Железная дорога" (49 деталей) в коробке 56304
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%4 170 руб. 4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458520
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали ж/д дороги с мостом, 2 поезда, машинки 3 шт. разных цветов, домики, человечки, кустики, дорожные знаки, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х8
Вес, кг.
2.5
Описание товара Набор "Железная дорога" (49 деталей) в коробке 56304
Железная дорога одна из любимейших игр малышей! Порадуйте ребенка железной дорогой на 49 деталей. Для работы батарейки не нужны. Ребенок толкает поезд самостоятельно. Игрушка понравится малышам дошкольного возраста от 3 лет до 5 лет.
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Бренд
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали ж/д дороги с мостом, 2 поезда, машинки 3 шт. разных цветов, домики, человечки, кустики, дорожные знаки, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Страна производитель
Китай
Железная дорога одна из любимейших игр малышей! Порадуйте ребенка железной дорогой на 49 деталей. Для работы батарейки не нужны. Ребенок толкает поезд самостоятельно. Игрушка понравится малышам дошкольного возраста от 3 лет до 5 лет.
Набор "Железная дорога" (49 деталей) в коробке 56304 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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