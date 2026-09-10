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Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд с животными"в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд с животными"в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822

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Набор аксессуаров для ж/дороги&quot;Поезд с животными&quot;в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822 - фото 1
Набор аксессуаров для ж/дороги&quot;Поезд с животными&quot;в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822 - фото 2
Набор аксессуаров для ж/дороги&quot;Поезд с животными&quot;в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
  • Набор аксессуаров для ж/дороги&quot;Поезд с животными&quot;в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822 - фото 1
  • Набор аксессуаров для ж/дороги&quot;Поезд с животными&quot;в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822 - фото 2
  • Набор аксессуаров для ж/дороги&quot;Поезд с животными&quot;в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
860 руб.  1 632 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392021
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
вагон, локомотив, поездной состав
Максимальный возраст
6
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд с животными"в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822

Игра с железной дорогой развивает мелкую моторику, способствует развитию воображения и пространственного мышления. Для изготовления игрушки использованы качественные материалы, безопасные для жизни и здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд с животными"в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
вагон, локомотив, поездной состав
Максимальный возраст
6
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Игра с железной дорогой развивает мелкую моторику, способствует развитию воображения и пространственного мышления. Для изготовления игрушки использованы качественные материалы, безопасные для жизни и здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд с животными"в коробке паровоз,3 вагона,3 фигурки животных,магнитное соединение VIGA 50822 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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