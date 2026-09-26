Железная дорога (90 деталей) в коробке 44067
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Характеристики
Описание товара Железная дорога (90 деталей) в коробке 44067
Железная дорога одна из любимейших игр малышей! Порадуйте ребенка самой новой версией железной дороги Viga Toys на 90 деталей серии PolarB. В ней есть поезда грузовой и пассажирский со зверятами, строения и зеленые насаждения. Для работы батарейки не нужны. Ребенок толкает поезд самостоятельно. Размер собранной дороги 132x100x18.8 см. Ширина рельсов 4 см, расстояние между канавками 2 см. Размер крепления: 1.8x1.3 см. Маленькие машинисты смогут строить железнодорожные пути с мостами и переездами, а также расставлять вокруг них города или деревни. Игрушка понравится малышам дошкольного возраста от 3 лет до 5 лет. Большой игровой набор дает простор для фантазии и воплощения игровых сюжетов. Постройка населенного пункта и фермы поможет ребенку развить сообразительность, координацию глаза-руки. Железная дорога от Viga Toys рекомендована для занятий в детских садах и центрах развития. У детей появится огромное поле для творчества в группе. Они надолго увлекутся ролевыми играми с большой железной дорогой, придумают разные истории и приключения. В процессе создания конструкций дети общаются друг с другом и улучшают коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект. В наборе есть городские учреждения: дети узнают о некоторых профессиях, примеряют их на себя. Укладка рельсов в различных вариациях развивает пространственное мышление, умение конструировать. Вагончики поездов соединяются между собой с помощью встроенных магнитов. Детали набора от Viga Toys изготовлены из древесины бука, покрыты безвредными гипоаллергенными красками. Углы и края сглажены и отшлифованы. Вся продукция Viga Toys качественна и сертифицирована по международным стандартам безопасности детских игрушек: европейскому EN71, американскому ASTM.
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