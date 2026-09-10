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Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный

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Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 1
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 2
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 3
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 4
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 5
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 6
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 7
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 8
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 9
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 10
Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 1
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 2
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 3
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 4
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 5
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 6
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 7
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 8
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 9
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 10
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362474
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
полнокадровый зеркальный фотоаппарат (без батарейной ручки) с 2-3 объективами (наибольший - до 70-200/2.8), аксессуары и личные вещи, ноутбук до 15 (тонкий) или питьевая система (гидропак) на 2 л
Габариты (ВхШхГ), см
48х31x19
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
нейлон
Цвет
синий / черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
3

Описание товара Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный

Легкий и вместительный Photo Active BP 300 AW подходит как для кратковременных поездок, так и для серьезного путешествия. Рюкзак ориентирован на владельцев любительского и профессионального комплекта беззеркальных камер. Также он подойдет владельцам небольшой зеркальной фотокамеры или комплекта видеотехники, и другого цифрового оборудования, включая компактные дроны, стабилизаторы, свет и т.д. Рюкзак имеет три варианта доступа к содержимому: два боковых доступа и один сверху. Боковые доступы с двух сторон позволят быстро достать технику, не снимая рюкзак с плеча. А также дают возможность с другой стороны рюкзака извлечь дополнительные объективы, экшн-камеру, дрон, стабилизатор. Доступ на молнии сверху рюкзака позволит удобно разместить и пользоваться крупными объективами или личными вещами. Основная особенность рюкзака – использование модульной системы QuickShelf™, которая представляет собой съемные модульные перегородки, позволяющие владельцу рюкзака по своему усмотрению моделировать внутреннее пространство, организовав вертикальную или горизонтальную загрузку с быстрым доступом к оборудованию. Система QuickShelf™ позволяет полноценно использовать многофункциональную серию чехлов Lowepro Gear Up для максимально удобного размещения всех устройств и аксессуаров. Специальное отделение для ноутбука CradleFit™ способно вместить 15-дюймовую модель. Внутри рюкзака Photo Active BP 300 AW также можно разместить резервуар с питьевой водой объемом 3 литра. Задняя стенка рюкзака выполнена по технологии ActivZone System™, которая обеспечивает направленную поддержку спины, поясницы и талии, для комфортного передвижения. Запатентованный, встроенный всепогодный чехол All Weather AW Cover™ защитит рюкзак в непогоду. Внешний карман на молнии на передней крышке рюкзака с мягкой уплотненной внутренней подкладкой для очков, телефона, кошелька, билетов и т.п Съемный поясной ремень для дополнительной фиксации рюкзака на спине, может быть полезен при быстром передвижении, чтобы рюкзак не болтался на спине. Продуманный детально дизайн: два внешних боковых кармана для бутылки с водой. Внешние крепежные петли для треккинговых палок. Дополнительные внешние регулируемые петли для крепления штатива Gorillapod или другого компактного штатива. На плечевых лямках предусмотрены два кармана для солнечных очков, наушников, телефона, кошелька, билетов или прочих мелочей, которые нужны в быстром удобном доступе.

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Photo Active BP 300 AW-Blue/Bk, синий/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
полнокадровый зеркальный фотоаппарат (без батарейной ручки) с 2-3 объективами (наибольший - до 70-200/2.8), аксессуары и личные вещи, ноутбук до 15 (тонкий) или питьевая система (гидропак) на 2 л
Габариты (ВхШхГ), см
48х31x19
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
нейлон
Цвет
синий / черный
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий и вместительный Photo Active BP 300 AW подходит как для кратковременных поездок, так и для серьезного путешествия. Рюкзак ориентирован на владельцев любительского и профессионального комплекта беззеркальных камер. Также он подойдет владельцам небольшой зеркальной фотокамеры или комплекта видеотехники, и другого цифрового оборудования, включая компактные дроны, стабилизаторы, свет и т.д. Рюкзак имеет три варианта доступа к содержимому: два боковых доступа и один сверху. Боковые доступы с двух сторон позволят быстро достать технику, не снимая рюкзак с плеча. А также дают возможность с другой стороны рюкзака извлечь дополнительные объективы, экшн-камеру, дрон, стабилизатор. Доступ на молнии сверху рюкзака позволит удобно разместить и пользоваться крупными объективами или личными вещами. Основная особенность рюкзака – использование модульной системы QuickShelf™, которая представляет собой съемные модульные перегородки, позволяющие владельцу рюкзака по своему усмотрению моделировать внутреннее пространство, организовав вертикальную или горизонтальную загрузку с быстрым доступом к оборудованию. Система QuickShelf™ позволяет полноценно использовать многофункциональную серию чехлов Lowepro Gear Up для максимально удобного размещения всех устройств и аксессуаров. Специальное отделение для ноутбука CradleFit™ способно вместить 15-дюймовую модель. Внутри рюкзака Photo Active BP 300 AW также можно разместить резервуар с питьевой водой объемом 3 литра. Задняя стенка рюкзака выполнена по технологии ActivZone System™, которая обеспечивает направленную поддержку спины, поясницы и талии, для комфортного передвижения. Запатентованный, встроенный всепогодный чехол All Weather AW Cover™ защитит рюкзак в непогоду. Внешний карман на молнии на передней крышке рюкзака с мягкой уплотненной внутренней подкладкой для очков, телефона, кошелька, билетов и т.п Съемный поясной ремень для дополнительной фиксации рюкзака на спине, может быть полезен при быстром передвижении, чтобы рюкзак не болтался на спине. Продуманный детально дизайн: два внешних боковых кармана для бутылки с водой. Внешние крепежные петли для треккинговых палок. Дополнительные внешние регулируемые петли для крепления штатива Gorillapod или другого компактного штатива. На плечевых лямках предусмотрены два кармана для солнечных очков, наушников, телефона, кошелька, билетов или прочих мелочей, которые нужны в быстром удобном доступе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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