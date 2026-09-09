Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Blue LP36893-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232058
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива
Габариты (ВхШхГ), см
40.30х21.70х27.50
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
1
Описание товара Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Blue LP36893-PWW
Легкий компактный рюкзак Lowepro Tahoe BP 150 ориентирован на фотографов, которые привыкли к путешествиям налегке и для работы с кратковременными съемками. Вместительный передний карман позволяет разместить аксессуары, а также вмещает 10 дюймовый планшет. Lowepro Tahoe BP 150 имеет уплотненные нижние стенки благодаря специальной системе защиты CradleFit. Съемные передвижные перегородки дают большой выбор вариантов комбинированного размещения техники и личных вещей в главном отделении.
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Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива
Габариты (ВхШхГ), см
40.30х21.70х27.50
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Легкий компактный рюкзак Lowepro Tahoe BP 150 ориентирован на фотографов, которые привыкли к путешествиям налегке и для работы с кратковременными съемками. Вместительный передний карман позволяет разместить аксессуары, а также вмещает 10 дюймовый планшет. Lowepro Tahoe BP 150 имеет уплотненные нижние стенки благодаря специальной системе защиты CradleFit. Съемные передвижные перегородки дают большой выбор вариантов комбинированного размещения техники и личных вещей в главном отделении.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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