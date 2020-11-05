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Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Blue LP36893-PWW

Артикул: 232058
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Blue LP36893-PWW
5 990 руб. 
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+ 205 КэтКоинов
Артикул: 232058
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг0.8
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива
Габариты (ВхШхГ), см40.30х21.70х27.50
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветсиний
Легкий компактный рюкзак Lowepro Tahoe BP 150 ориентирован на фотографов, которые привыкли к путешествиям налегке и для работы с кратковременными съемками. Вместительный передний карман позволяет разместить аксессуары, а также вмещает 10 дюймовый планшет. Lowepro Tahoe BP 150 имеет уплотненные нижние стенки благодаря специальной системе защиты CradleFit™. Съемные передвижные перегородки дают большой выбор вариантов комбинированного размещения техники и личных вещей в главном отделении.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Blue LP36893-PWW - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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