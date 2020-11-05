8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW

Артикул: 232027
  • Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - фото 4
Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - фото 4
27 990 руб. 
Купить
+ 700 КэтКоинов
Артикул: 232027
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг3.09
Вместимостьместо для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см60х33х25.5
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный/оранжевый
Универсальный всесезонный профессиональный фоторюкзак Lowepro Whistler BP 450 AW предназначен для фотографов-путешественников, которым нужна модель для переноски фото и видео оборудования, специального снаряжения для активного отдыха и путешествий. Рюкзак имеет доступ к технике со стороны спины, надежно защищает оборудование в процессе переноски и предусматривает возможность полного и частичного открытия крышки, предотвращающую вероятность падения техники и защищающую содержимое в ненастную погоду. Фоотоотделение съемное, с возможностью его извлечь из рюкзака в перерыве между экспедициями. Благодаря технологии MaxFit™ и наличию компактных перегородок внутреннее пространство фототделения вмещает больший объем техники. Прочный внутренний каркас позволяет переносить вес дополнительного снаряжения. На внешней стороне рюкзака имеются специальные ремни для крепления лыж, штатива, ледоруба, легкостопов, треккинговых палок и прочего оборудования.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - стоимость товара 27990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...