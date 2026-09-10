Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый
Рюкзак-чемодан Pro Trekker RLX 450 AW II предназначен для фотопутешественников, подходит под габариты ручной клади внутренних авиалиний, предназначен для профессиональных зеркальных камер и беззеркальных камер. Вмещает в себя 1-2 профессиональные зеркальные камеры типоразмера Canon 1D или беззеркальные типоразмера Sony A9 с присоединенными объективами до 70-200 мм f/2.8 или 300 мм, 5-6 объективов/вспышек, 15” ноутбук, 10” планшет, смартфон, штатив, аксессуары. Опционально вмещает: дрон Mavic, подвес DJI. Рюкзак превращается в чемодан на колесах, который проходит по габаритам ручной клади. Лямки убираются внутрь спины рюкзака для облегчения перевозки в салоне самолета. Снабжен верхней и боковой ручками для переноски. Съемный поясной ремень, фиксирующийся внутри спины рюкзака при помощи липучки. Полностью настраиваемая система внутренних разделителей MaxFit™ и съемный органайзер. Отделения под ноутбук 15, планшет 10, планшет типа Wacom. Специальные внешние петли и карман для крепления штатива. Материал: Nylon 840D, Polyester 500D Kodra, Nylon 420D Ripstop. Внешние габариты: 36 x 25 x 52 см. Внутренние габариты: 32 x 13 x 45 см. Общий объем: 28л.
Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый