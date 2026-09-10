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Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый

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Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 1
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 2
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 3
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 4
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 5
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 6
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 7
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 8
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 9
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 10
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 11
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 12
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 13
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 14
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 15
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 16
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 17
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 18
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 19
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 20
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 21
Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 1
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 2
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 3
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 4
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 5
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 6
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 7
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 8
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 9
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 10
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 11
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 12
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 13
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 14
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 15
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 16
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 17
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 18
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 19
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 20
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 21
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362448
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
до 2 профессиональных зеркальных фотокамер с прикрепленным объективом (например, Nikon D4S с диагональю до 70-200 мм f / 2,8 или 300 мм), до 15 ноутбук и 10 планшет, а также большой смартфон, профессиональный штатив и аксессуары.
Габариты (ВхШхГ), см
52х36х25
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
нейлон, полиэстер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х25
Вес, кг.
2

Описание товара Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый

Рюкзак-чемодан Pro Trekker RLX 450 AW II предназначен для фотопутешественников, подходит под габариты ручной клади внутренних авиалиний, предназначен для профессиональных зеркальных камер и беззеркальных камер. Вмещает в себя 1-2 профессиональные зеркальные камеры типоразмера Canon 1D или беззеркальные типоразмера Sony A9 с присоединенными объективами до 70-200 мм f/2.8 или 300 мм, 5-6 объективов/вспышек, 15” ноутбук, 10” планшет, смартфон, штатив, аксессуары. Опционально вмещает: дрон Mavic, подвес DJI. Рюкзак превращается в чемодан на колесах, который проходит по габаритам ручной клади. Лямки убираются внутрь спины рюкзака для облегчения перевозки в салоне самолета. Снабжен верхней и боковой ручками для переноски. Съемный поясной ремень, фиксирующийся внутри спины рюкзака при помощи липучки. Полностью настраиваемая система внутренних разделителей MaxFit™ и съемный органайзер. Отделения под ноутбук 15, планшет 10, планшет типа Wacom. Специальные внешние петли и карман для крепления штатива. Материал: Nylon 840D, Polyester 500D Kodra, Nylon 420D Ripstop. Внешние габариты: 36 x 25 x 52 см. Внутренние габариты: 32 x 13 x 45 см. Общий объем: 28л.

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Pro Trekker RLX 450 AW II фоторюкзак на колесах, серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
до 2 профессиональных зеркальных фотокамер с прикрепленным объективом (например, Nikon D4S с диагональю до 70-200 мм f / 2,8 или 300 мм), до 15 ноутбук и 10 планшет, а также большой смартфон, профессиональный штатив и аксессуары.
Габариты (ВхШхГ), см
52х36х25
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
нейлон, полиэстер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак-чемодан Pro Trekker RLX 450 AW II предназначен для фотопутешественников, подходит под габариты ручной клади внутренних авиалиний, предназначен для профессиональных зеркальных камер и беззеркальных камер. Вмещает в себя 1-2 профессиональные зеркальные камеры типоразмера Canon 1D или беззеркальные типоразмера Sony A9 с присоединенными объективами до 70-200 мм f/2.8 или 300 мм, 5-6 объективов/вспышек, 15” ноутбук, 10” планшет, смартфон, штатив, аксессуары. Опционально вмещает: дрон Mavic, подвес DJI. Рюкзак превращается в чемодан на колесах, который проходит по габаритам ручной клади. Лямки убираются внутрь спины рюкзака для облегчения перевозки в салоне самолета. Снабжен верхней и боковой ручками для переноски. Съемный поясной ремень, фиксирующийся внутри спины рюкзака при помощи липучки. Полностью настраиваемая система внутренних разделителей MaxFit™ и съемный органайзер. Отделения под ноутбук 15, планшет 10, планшет типа Wacom. Специальные внешние петли и карман для крепления штатива. Материал: Nylon 840D, Polyester 500D Kodra, Nylon 420D Ripstop. Внешние габариты: 36 x 25 x 52 см. Внутренние габариты: 32 x 13 x 45 см. Общий объем: 28л.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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