Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 304221
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отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива
Габариты (ВхШхГ), см
40х22х28
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
прочный и влагонепроницаемый 210D нейлон, полиэстр 600D
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
1
Описание товара Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Dark Grey LP37232-PWW
Легкий компактный рюкзак TahoeBP 150 ориентирован на фотографов, которым нужен рюкзак для кратковременных небольших фото путешествий и прогулок. Водоотталкивающий и стойкий к потертостям внешний материал защищает технику от непогоды и повреждения при трении во время ежедневного использования рюкзака. Дизайн имеет оптимально организованное внутреннее пространство главного отделения, предусматривающее надежную защиту содержимого. Вместительный передний карман позволяет разместить аксессуары, а также вмещает 10 планшет. Карман имеет уплотненные нижние стенки благодаря специальной системе защиты CradleFit, предохраняющей планшет при движении или при опускании рюкзака на пол. Съемные передвижные перегородки дают большой выбор вариантов комбинированного размещения техники и личных вещей в главном отделении. При этом особая конструкция перегородок UltraFlex позволяет использовать часть пространства под личные вещи или разместить полный комплект техники в зависимости от конкретной ситуации и потребности фотографа.
Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Dark Grey LP37232-PWW
отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива
Габариты (ВхШхГ), см
40х22х28
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
прочный и влагонепроницаемый 210D нейлон, полиэстр 600D
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий компактный рюкзак TahoeBP 150 ориентирован на фотографов, которым нужен рюкзак для кратковременных небольших фото путешествий и прогулок. Водоотталкивающий и стойкий к потертостям внешний материал защищает технику от непогоды и повреждения при трении во время ежедневного использования рюкзака. Дизайн имеет оптимально организованное внутреннее пространство главного отделения, предусматривающее надежную защиту содержимого. Вместительный передний карман позволяет разместить аксессуары, а также вмещает 10 планшет. Карман имеет уплотненные нижние стенки благодаря специальной системе защиты CradleFit, предохраняющей планшет при движении или при опускании рюкзака на пол. Съемные передвижные перегородки дают большой выбор вариантов комбинированного размещения техники и личных вещей в главном отделении. При этом особая конструкция перегородок UltraFlex позволяет использовать часть пространства под личные вещи или разместить полный комплект техники в зависимости от конкретной ситуации и потребности фотографа.
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Dark Grey LP37232-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Dark Grey LP37232-PWW