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Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW

Артикул: 232032
  • Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW - фото 4
Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW - фото 4
17 990 руб. 
Купить
+ 450 КэтКоинов
Артикул: 232032
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.87
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см48.70х20.80х29.30
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветсерый
Lowepro FreeLine BP 350 AW – рюкзак для зеркальных и беззеркальных систем, в котором реализована новая технология QuickShelf. Он изготовлен из «высококачественного материала Carbonate Coated Nylon 66». Адаптивные внутренние разделители QuickShelf с доступом с двух сторон, отсек для ноутбука, органайзер Gear Box и продуманные комфортные лямки. Рюкзак достаточно широк, чтобы вместить зеркальную камеру с объективом 70-200 по горизонтали. Спина выполнена по технологии ActivZone™ и распределяет нагрузку.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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