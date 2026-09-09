Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232032
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
48.70х20.80х29.30
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
1
Описание товара Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW Grey LP37229-PWW
Lowepro FreeLine BP 350 AW – рюкзак для зеркальных и беззеркальных систем, в котором реализована новая технология QuickShelf. Он изготовлен из «высококачественного материала Carbonate Coated Nylon 66». Адаптивные внутренние разделители QuickShelf с доступом с двух сторон, отсек для ноутбука, органайзер Gear Box и продуманные комфортные лямки. Рюкзак достаточно широк, чтобы вместить зеркальную камеру с объективом 70-200 по горизонтали. Спина выполнена по технологии ActivZone и распределяет нагрузку.
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Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
48.70х20.80х29.30
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Lowepro FreeLine BP 350 AW – рюкзак для зеркальных и беззеркальных систем, в котором реализована новая технология QuickShelf. Он изготовлен из «высококачественного материала Carbonate Coated Nylon 66». Адаптивные внутренние разделители QuickShelf с доступом с двух сторон, отсек для ноутбука, органайзер Gear Box и продуманные комфортные лямки. Рюкзак достаточно широк, чтобы вместить зеркальную камеру с объективом 70-200 по горизонтали. Спина выполнена по технологии ActivZone и распределяет нагрузку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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