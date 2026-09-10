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Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2

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Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2 - фото 1
Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка-органайзер
  • Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2 - фото 1
  • Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384926
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка-органайзер
Габариты (ВхШхГ), см
45х30х114
Защита от воды
да
Материал
нейлон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
6

Описание товара Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2

Вместительная сумка-органайзер на колесах экстрабольшого размера Pro Light Rolling Organizer LW-99-2 – оптимальное решение для хранения осветительного оборудования. Она оснащена амортизирующей системой защиты Camera Protection System, которая поглощает удары и вибрацию, неизбежные во время движения, и обеспечит дополнительную защиту для вашего комплекта света. Сумка также оснащена прочной боковой ручкой, двумя задними колесами и верхней ручкой. При этом органайзер не будет отягчать ваши путешествия, тк все аксессуары выполнены из легких материалов. Кроме того, закрытый органайзер чрезвычайно герметичен, поэтому все содержимое находится в полной безопасности в случае ненастной погоды.

Отзывы о товаре Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка-органайзер
Габариты (ВхШхГ), см
45х30х114
Защита от воды
да
Материал
нейлон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительная сумка-органайзер на колесах экстрабольшого размера Pro Light Rolling Organizer LW-99-2 – оптимальное решение для хранения осветительного оборудования. Она оснащена амортизирующей системой защиты Camera Protection System, которая поглощает удары и вибрацию, неизбежные во время движения, и обеспечит дополнительную защиту для вашего комплекта света. Сумка также оснащена прочной боковой ручкой, двумя задними колесами и верхней ручкой. При этом органайзер не будет отягчать ваши путешествия, тк все аксессуары выполнены из легких материалов. Кроме того, закрытый органайзер чрезвычайно герметичен, поэтому все содержимое находится в полной безопасности в случае ненастной погоды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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