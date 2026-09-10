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Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55

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Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 1
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 2
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 3
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 4
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 5
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 6
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 7
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чемодан для фото
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 1
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 2
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 3
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 4
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 5
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 6
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 7
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384927
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Чемодан для фото
Габариты (ВхШхГ), см
35,5х23х55
Дождевик
да
Защита от воды
да
Материал
ткань рипстоп, синтетическая ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х20
Вес, кг.
3.9

Описание товара Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55

Новая сумка на колесах Pro Light Reloader Switch-55 для DSLR-камер и камкордеров предназначена для профессиональных путешествующих фотографов и видеооператоров, которые всегда в пути. Изготовленная и разработанная специально для путешественников, она соответствует самым строгим требованиям авиакомпаний к ручной клади (Всегда проверяйте требования к ручной клади вашей авиакомпании перед полетом. Имейте в виду, что перегрузка сумки приведет к ее расширению.) Внешняя часть Switch-55 выполнена из ткани рипстоп Pro-Light Rip-Stop с улучшенной защитой углов и дополнительными защитными планками, внутри сумка оснащена цельным поддоном из EVA-полимера, что обеспечивает легкий вес и защиту. Универсальность – ключевое преимущество Switch-55: при необходимости вы можете превратить сумку на колесах в рюкзак с помощью спрятанных в переднем кармане плечевых ремней. В этой сумке на колесах можно разместить не только DSLR-камеру с установленным объективом 400 мм и вторую камеру плюс до 3-4 объектива, но также в сумке можно легко расположить модульный камкордер как Sony C100 с объективами и аксессуарами. Пространство сумки легко адаптируется под оборудование благодаря 14 защитным перегородкам + 2 перегородкам CPS (Camera Protective System), которые можно легко регулировать. Кроме того, она оснащена двумя внутренними прозрачными карманами для размещения мелких аксессуаров для камеры, кабелей, карт памяти и т. д. Switch-55 оснащена вместительным легкодоступным передним карманом для 17-дюймового ноутбука и дополнительным передним карманом для документов и личных вещей.

Отзывы о товаре Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Чемодан для фото
Габариты (ВхШхГ), см
35,5х23х55
Дождевик
да
Защита от воды
да
Материал
ткань рипстоп, синтетическая ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Новая сумка на колесах Pro Light Reloader Switch-55 для DSLR-камер и камкордеров предназначена для профессиональных путешествующих фотографов и видеооператоров, которые всегда в пути. Изготовленная и разработанная специально для путешественников, она соответствует самым строгим требованиям авиакомпаний к ручной клади (Всегда проверяйте требования к ручной клади вашей авиакомпании перед полетом. Имейте в виду, что перегрузка сумки приведет к ее расширению.) Внешняя часть Switch-55 выполнена из ткани рипстоп Pro-Light Rip-Stop с улучшенной защитой углов и дополнительными защитными планками, внутри сумка оснащена цельным поддоном из EVA-полимера, что обеспечивает легкий вес и защиту. Универсальность – ключевое преимущество Switch-55: при необходимости вы можете превратить сумку на колесах в рюкзак с помощью спрятанных в переднем кармане плечевых ремней. В этой сумке на колесах можно разместить не только DSLR-камеру с установленным объективом 400 мм и вторую камеру плюс до 3-4 объектива, но также в сумке можно легко расположить модульный камкордер как Sony C100 с объективами и аксессуарами. Пространство сумки легко адаптируется под оборудование благодаря 14 защитным перегородкам + 2 перегородкам CPS (Camera Protective System), которые можно легко регулировать. Кроме того, она оснащена двумя внутренними прозрачными карманами для размещения мелких аксессуаров для камеры, кабелей, карт памяти и т. д. Switch-55 оснащена вместительным легкодоступным передним карманом для 17-дюймового ноутбука и дополнительным передним карманом для документов и личных вещей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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