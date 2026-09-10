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Характеристики
Тип товара
Чемодан для фото
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384927
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Описание товара Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55
Новая сумка на колесах Pro Light Reloader Switch-55 для DSLR-камер и камкордеров предназначена для профессиональных путешествующих фотографов и видеооператоров, которые всегда в пути. Изготовленная и разработанная специально для путешественников, она соответствует самым строгим требованиям авиакомпаний к ручной клади (Всегда проверяйте требования к ручной клади вашей авиакомпании перед полетом. Имейте в виду, что перегрузка сумки приведет к ее расширению.) Внешняя часть Switch-55 выполнена из ткани рипстоп Pro-Light Rip-Stop с улучшенной защитой углов и дополнительными защитными планками, внутри сумка оснащена цельным поддоном из EVA-полимера, что обеспечивает легкий вес и защиту. Универсальность – ключевое преимущество Switch-55: при необходимости вы можете превратить сумку на колесах в рюкзак с помощью спрятанных в переднем кармане плечевых ремней. В этой сумке на колесах можно разместить не только DSLR-камеру с установленным объективом 400 мм и вторую камеру плюс до 3-4 объектива, но также в сумке можно легко расположить модульный камкордер как Sony C100 с объективами и аксессуарами. Пространство сумки легко адаптируется под оборудование благодаря 14 защитным перегородкам + 2 перегородкам CPS (Camera Protective System), которые можно легко регулировать. Кроме того, она оснащена двумя внутренними прозрачными карманами для размещения мелких аксессуаров для камеры, кабелей, карт памяти и т. д. Switch-55 оснащена вместительным легкодоступным передним карманом для 17-дюймового ноутбука и дополнительным передним карманом для документов и личных вещей.
Отзывы о товаре Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55
Новая сумка на колесах Pro Light Reloader Switch-55 для DSLR-камер и камкордеров предназначена для профессиональных путешествующих фотографов и видеооператоров, которые всегда в пути. Изготовленная и разработанная специально для путешественников, она соответствует самым строгим требованиям авиакомпаний к ручной клади (Всегда проверяйте требования к ручной клади вашей авиакомпании перед полетом. Имейте в виду, что перегрузка сумки приведет к ее расширению.) Внешняя часть Switch-55 выполнена из ткани рипстоп Pro-Light Rip-Stop с улучшенной защитой углов и дополнительными защитными планками, внутри сумка оснащена цельным поддоном из EVA-полимера, что обеспечивает легкий вес и защиту. Универсальность – ключевое преимущество Switch-55: при необходимости вы можете превратить сумку на колесах в рюкзак с помощью спрятанных в переднем кармане плечевых ремней. В этой сумке на колесах можно разместить не только DSLR-камеру с установленным объективом 400 мм и вторую камеру плюс до 3-4 объектива, но также в сумке можно легко расположить модульный камкордер как Sony C100 с объективами и аксессуарами. Пространство сумки легко адаптируется под оборудование благодаря 14 защитным перегородкам + 2 перегородкам CPS (Camera Protective System), которые можно легко регулировать. Кроме того, она оснащена двумя внутренними прозрачными карманами для размещения мелких аксессуаров для камеры, кабелей, карт памяти и т. д. Switch-55 оснащена вместительным легкодоступным передним карманом для 17-дюймового ноутбука и дополнительным передним карманом для документов и личных вещей.
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Отзывы о товаре Чемодан для фото Manfrotto Reloader Switch-55 MB PL-RL-H55