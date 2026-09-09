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Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW

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Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232036
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для планшета, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
44х17х25.50
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
1

Описание товара Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW

Рюкзак Lowepro Flipside Trek BP 250 AW предназначен для тех фотографов, кто увлечен работой на природе и в непредсказуемых условиях, а потому нуждается в универсальной и надежной защите своего оборудования. Особый комфорт для спины благодаря особой эргономичной спинке рюкзака, расширенные возможности размещения оборудования внутри и снаружи рюкзака, быстрый доступ к технике без особых усилий помогают фотографу забыть о неудобствах на выездной съемке.

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW




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Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для планшета, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
44х17х25.50
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Lowepro Flipside Trek BP 250 AW предназначен для тех фотографов, кто увлечен работой на природе и в непредсказуемых условиях, а потому нуждается в универсальной и надежной защите своего оборудования. Особый комфорт для спины благодаря особой эргономичной спинке рюкзака, расширенные возможности размещения оборудования внутри и снаружи рюкзака, быстрый доступ к технике без особых усилий помогают фотографу забыть о неудобствах на выездной съемке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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