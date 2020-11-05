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Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW

Артикул: 232036
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 4
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - фото 4
9 690 руб. 
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+ 204 КэтКоинов
Артикул: 232036
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.06
Вместимостьотделение для планшета, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см44х17х25.50
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветзеленый
Рюкзак Lowepro Flipside Trek BP 250 AW предназначен для тех фотографов, кто увлечен работой на природе и в непредсказуемых условиях, а потому нуждается в универсальной и надежной защите своего оборудования. Особый комфорт для спины благодаря особой эргономичной спинке рюкзака, расширенные возможности размещения оборудования внутри и снаружи рюкзака, быстрый доступ к технике без особых усилий помогают фотографу забыть о неудобствах на выездной съемке.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 250 AW Grey-Dark Green LP37014-PWW - стоимость товара 9690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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