Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Black LP37125-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232051
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
камера с объективом, место для дополнительного объектива
Габариты (ВхШхГ), см
43.5х24.5х20
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х24х21
Вес, кг.
1
Описание товара Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Black LP37125-PWW
Узкий длинный рюкзак для зеркальной фотокамеры с двумя объективами. Размещается на спине так, чтобы не мешать движениям. Молния застегивается не по периметру, а на внутренней стороне рюкзака, которая прилегает к спине — чтобы обеспечить полную сохранность аппаратуры. Доступ ко всему оборудованию осуществляется через спинку. Имеет механизм для крепления штатива. Эргономичные регулируемы плечевые ремни обеспечивают удобство и комфорт при переноске даже полностью загруженного оборудованием рюкзака, поясной ремень снижает значительно нагрузку на спину.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
камера с объективом, место для дополнительного объектива
Габариты (ВхШхГ), см
43.5х24.5х20
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Узкий длинный рюкзак для зеркальной фотокамеры с двумя объективами. Размещается на спине так, чтобы не мешать движениям. Молния застегивается не по периметру, а на внутренней стороне рюкзака, которая прилегает к спине — чтобы обеспечить полную сохранность аппаратуры. Доступ ко всему оборудованию осуществляется через спинку. Имеет механизм для крепления штатива. Эргономичные регулируемы плечевые ремни обеспечивают удобство и комфорт при переноске даже полностью загруженного оборудованием рюкзака, поясной ремень снижает значительно нагрузку на спину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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