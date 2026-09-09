Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166859
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Ни для кого не секрет, что современная фото- и видеотехника, весьма дорогостоящая. Поэтому, стоит всерьез задуматься о её безопасности в процессе транспортировки. Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 отлично подойдет для выполнения этой задачи. Он выполнен из высококачественного, прочного и в то же время легкого материала, оснащен мягкими прокладками, необходимыми для предотвращения повреждений, которые могут возникнуть при падении и ударах, и позволит обеспечить максимальную сохранность Ваших вещей и оборудования. В нем присутствуют множество удобных карманов и секций, предназначенных для хранения фотоаксессуаров и прочих, необходимых в дороге, вещей.
Ни для кого не секрет, что современная фото- и видеотехника, весьма дорогостоящая. Поэтому, стоит всерьез задуматься о её безопасности в процессе транспортировки. Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 отлично подойдет для выполнения этой задачи. Он выполнен из высококачественного, прочного и в то же время легкого материала, оснащен мягкими прокладками, необходимыми для предотвращения повреждений, которые могут возникнуть при падении и ударах, и позволит обеспечить максимальную сохранность Ваших вещей и оборудования. В нем присутствуют множество удобных карманов и секций, предназначенных для хранения фотоаксессуаров и прочих, необходимых в дороге, вещей.
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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