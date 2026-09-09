Рюкзак LowePro Slingshot Edge 250 AW Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166858
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
дополнительный объектив, планшет, штатив
Габариты (ВхШхГ), см
48х15.60х26.70
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
1
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, г.
800
Описание товара Рюкзак LowePro Slingshot Edge 250 AW Black
Ни для кого не секрет, что современная фото- и видеотехника, весьма дорогостоящая. Поэтому, стоит всерьез задуматься о её безопасности в процессе транспортировки. Рюкзак LowePro Slingshot Edge 250 AW отлично подойдет для выполнения этой задачи. Он выполнен из высококачественного, прочного и в то же время легкого материала, оснащен мягкими прокладками, необходимыми для предотвращения повреждений, которые могут возникнуть при падении и ударах, и позволит обеспечить максимальную сохранность Ваших вещей и оборудования.
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Бренд
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
дополнительный объектив, планшет, штатив
Габариты (ВхШхГ), см
48х15.60х26.70
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
1
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Ни для кого не секрет, что современная фото- и видеотехника, весьма дорогостоящая. Поэтому, стоит всерьез задуматься о её безопасности в процессе транспортировки. Рюкзак LowePro Slingshot Edge 250 AW отлично подойдет для выполнения этой задачи. Он выполнен из высококачественного, прочного и в то же время легкого материала, оснащен мягкими прокладками, необходимыми для предотвращения повреждений, которые могут возникнуть при падении и ударах, и позволит обеспечить максимальную сохранность Ваших вещей и оборудования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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