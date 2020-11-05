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Рюкзак LowePro ProTactic BP 450 AW II Black LP37177-PWW

Артикул: 232026
  • Рюкзак LowePro ProTactic BP 450 AW II Black LP37177-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro ProTactic BP 450 AW II Black LP37177-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro ProTactic BP 450 AW II Black LP37177-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro ProTactic BP 450 AW II Black LP37177-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro ProTactic BP 450 AW II Black LP37177-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro ProTactic BP 450 AW II Black LP37177-PWW - фото 3
18 490 руб. 
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+ 462 КэтКоинов
Артикул: 232026
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг2.84
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см52х22х36
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Рюкзак выполнен из очень плотного, «баллистического» нейлона и полиэстера 1680D, поэтому он отлично держит форму и не боится испытаний. Четыре варианта доступа к оборудованию: сверху, с боков и через спинку рюкзака, помогут фотографу сделать удачный кадр и наиболее удобно расположить оборудование. В серии ProTactic применена технология Lowepro ActivZone System™, которая обеспечивает направленную поддержку спины, поясницы и талии, для комфортного передвижения.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro ProTactic BP 450 AW II Black LP37177-PWW - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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