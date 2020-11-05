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Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW

Артикул: 232029
  • Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - фото 4
Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - фото 4
14 990 руб. 
Купить
+ 229 КэтКоинов
Артикул: 232029
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг2.12
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см47х18х30
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II выполнен из очень плотного, «баллистического» нейлона и полиэстера 1680D, поэтому он отлично держит форму и не боится испытаний. Вмещает 1-2 камеры и несколько объективов. Рюкзак предоставляет доступ с 4 сторон: справа, слева, сверху и через спинку. Боковые доступы для безопасности можно закрыть на небольшие навесные замки (универсальные, приобретаются отдельно). Помимо внутренних отсеков в комплекте идут 2 навесных кармана для аксессуаров, два ремня и тканевая чашка для ног штатива.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - данный товар вы можете купить по цене по цене 14990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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