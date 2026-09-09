Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232029
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
47х18х30
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
1
Описание товара Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW
Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II выполнен из очень плотного, «баллистического» нейлона и полиэстера 1680D, поэтому он отлично держит форму и не боится испытаний. Вмещает 1-2 камеры и несколько объективов. Рюкзак предоставляет доступ с 4 сторон: справа, слева, сверху и через спинку. Боковые доступы для безопасности можно закрыть на небольшие навесные замки (универсальные, приобретаются отдельно). Помимо внутренних отсеков в комплекте идут 2 навесных кармана для аксессуаров, два ремня и тканевая чашка для ног штатива.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
47х18х30
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II выполнен из очень плотного, «баллистического» нейлона и полиэстера 1680D, поэтому он отлично держит форму и не боится испытаний. Вмещает 1-2 камеры и несколько объективов. Рюкзак предоставляет доступ с 4 сторон: справа, слева, сверху и через спинку. Боковые доступы для безопасности можно закрыть на небольшие навесные замки (универсальные, приобретаются отдельно). Помимо внутренних отсеков в комплекте идут 2 навесных кармана для аксессуаров, два ремня и тканевая чашка для ног штатива.
Рюкзак LowePro ProTactic BP 350 AW II Black LP37176-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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