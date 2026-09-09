Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232035
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
51х32.50х30
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х25
Вес, кг.
1
Описание товара Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW
Особенностью новой серии рюкзаков Lowepro Flipside является доступ к оборудованию через заднюю стенку рюкзака. Благодаря такому дизайнерскому решению фотографы будут надежно защищены от любых посягательств к дорогостоящему оборудованию при переноски рюкзака в положении на спине. В результате новая модель обеспечивает максимальную безопасность профессионального оборудования в любых условиях. Новая серия рюкзаков имеет механизм для крепления штатива. Также предусмотрена возможность легко скрыть механизм крепления, если в нем не будет необходимости.
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Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
51х32.50х30
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Особенностью новой серии рюкзаков Lowepro Flipside является доступ к оборудованию через заднюю стенку рюкзака. Благодаря такому дизайнерскому решению фотографы будут надежно защищены от любых посягательств к дорогостоящему оборудованию при переноски рюкзака в положении на спине. В результате новая модель обеспечивает максимальную безопасность профессионального оборудования в любых условиях. Новая серия рюкзаков имеет механизм для крепления штатива. Также предусмотрена возможность легко скрыть механизм крепления, если в нем не будет необходимости.
Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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