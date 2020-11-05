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Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW

Артикул: 232035
  • Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW - фото 3
10 990 руб. 
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+ 275 КэтКоинов
Артикул: 232035
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг2
Вместимостьместо для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см51х32.50х30
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Особенностью новой серии рюкзаков Lowepro Flipside является доступ к оборудованию через заднюю стенку рюкзака. Благодаря такому дизайнерскому решению фотографы будут надежно защищены от любых посягательств к дорогостоящему оборудованию при переноски рюкзака в положении на спине. В результате новая модель обеспечивает максимальную безопасность профессионального оборудования в любых условиях. Новая серия рюкзаков имеет механизм для крепления штатива. Также предусмотрена возможность легко скрыть механизм крепления, если в нем не будет необходимости.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Flipside 500 AW II Black LP37131-PWW - купить по цене 10990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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