Описание товара Чемодан для фото Manfrotto Reloader Spin-55 MB PL-RL-S55

Новая сумка на колесах Pro Light Reloader Spin-55 для DSLR-камер и премиум CSC-камер предназначена для профессиональных путешествующих фотографов. Изготовленная и разработанная специально для путешественников, она соответствует самым строгим требованиям авиакомпаний к ручной клади (Всегда проверяйте требования к ручной клади вашей авиакомпании перед полетом. Имейте в виду, что перегрузка сумки приведет к ее расширению.) Внешняя часть Switch-55 выполнена из ткани рипстоп Pro-Light Rip-Stop с улучшенной защитой углов и дополнительными защитными планками, внутри сумка оснащена цельным поддоном из EVA-полимера, что обеспечивает легкий вес и защиту. Она оснащена четырьмя вращающимися двойными колесами для переноски тяжелого оборудования и быстрым передним доступом к 15-дюймовому ноутбуку, аксессуарам или дополнительным доступом к фототехнике. Эта сумка на колесах поставляется с внутренним организованным контейнером с разделителями CPS (Camera Protective System), что обеспечивает максимальную гибкость конфигураций для фотооборудования. Если извлечь этот отсек с разделителями, то Spin-55 можно использовать как обычный чемодан для путешествий, который оснащен внутренними поперечными лентами для хранения личных вещей. В этой сумке на колесах можно разместить не только DSLR-камеру с установленным объективом 70-200 мм и вторую камеру плюс до 3-4 объектива, но также в сумке можно легко расположить премиальную CSC-камеру как Sony A9 с дополнительными объективами и комплект DJI Mavic Pro. Пространство сумки легко адаптируется под оборудование благодаря 14 защитным перегородкам + 2 перегородкам CPS (Camera Protective System), которые можно легко регулировать в зависимости от оборудования. Кроме того, она оснащена двумя внутренними прозрачными карманами для размещения мелких аксессуаров для камеры, кабелей, карт памяти и т. д.