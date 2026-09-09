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Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317

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Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 1
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 2
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 3
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 4
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 5
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 6
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 7
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 8
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 9
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 10
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 11
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 12
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 13
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 1
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 2
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 3
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 4
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 5
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 6
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 7
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 8
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 9
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 10
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 11
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 12
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 13
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304225
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
1-2 профессиональные зеркальные камеры с одетым объективом 300 мм, 4-6 объективов, 2 вспышки, штатив или монопод, ноутбук до 15, аксессуары и персональные вещи
Габариты (ВхШхГ), см
35x25x49
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
нейлон, полиэстер
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
2

Описание товара Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317

Рюкзак Pro Trekker обладает улучшенным комфортом, улучшенной защитой и имеет универсальную систему организации внутреннего пространства. Результатом обновления серии Pro Trekker стала система ActivLift System Harness. Эта система была специально создана, чтобы имитировать естественный S-образный изгиб спины, распределить нагрузку с талии на бедра, облегчить регулировку по длине туловища и включающая воздушные каналы для улучшения воздухопроницаемости. Серия Trekker была спроектирована для защиты и транспортировки больших объективов и большого количества дополнительного оборудования. Этот рюкзак будет идеальным решением для спортивных фотографов и фотографов-анималистов, которые рассчитывают на прочную, удобную защиту для переноски оборудования из точки А в точку Б. Серия Trekker также включает дополнительные премиальные особенности: запатентованный, встроенный всепогодный чехол All Weather AW Cover, основание, изготовленное из сверхпрочной ткани Cordura, крепление для штатива, дополнительные карманы для аксессуаров, специальные петли SlipLock для установки дополнительных чехлов и сумок, карман для размещения пакета системы подачи воды.

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
1-2 профессиональные зеркальные камеры с одетым объективом 300 мм, 4-6 объективов, 2 вспышки, штатив или монопод, ноутбук до 15, аксессуары и персональные вещи
Габариты (ВхШхГ), см
35x25x49
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
нейлон, полиэстер
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Pro Trekker обладает улучшенным комфортом, улучшенной защитой и имеет универсальную систему организации внутреннего пространства. Результатом обновления серии Pro Trekker стала система ActivLift System Harness. Эта система была специально создана, чтобы имитировать естественный S-образный изгиб спины, распределить нагрузку с талии на бедра, облегчить регулировку по длине туловища и включающая воздушные каналы для улучшения воздухопроницаемости. Серия Trekker была спроектирована для защиты и транспортировки больших объективов и большого количества дополнительного оборудования. Этот рюкзак будет идеальным решением для спортивных фотографов и фотографов-анималистов, которые рассчитывают на прочную, удобную защиту для переноски оборудования из точки А в точку Б. Серия Trekker также включает дополнительные премиальные особенности: запатентованный, встроенный всепогодный чехол All Weather AW Cover, основание, изготовленное из сверхпрочной ткани Cordura, крепление для штатива, дополнительные карманы для аксессуаров, специальные петли SlipLock для установки дополнительных чехлов и сумок, карман для размещения пакета системы подачи воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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