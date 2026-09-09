Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317
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Характеристики
Описание товара Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 450 AW II Grey 97317
Рюкзак Pro Trekker обладает улучшенным комфортом, улучшенной защитой и имеет универсальную систему организации внутреннего пространства. Результатом обновления серии Pro Trekker стала система ActivLift System Harness. Эта система была специально создана, чтобы имитировать естественный S-образный изгиб спины, распределить нагрузку с талии на бедра, облегчить регулировку по длине туловища и включающая воздушные каналы для улучшения воздухопроницаемости. Серия Trekker была спроектирована для защиты и транспортировки больших объективов и большого количества дополнительного оборудования. Этот рюкзак будет идеальным решением для спортивных фотографов и фотографов-анималистов, которые рассчитывают на прочную, удобную защиту для переноски оборудования из точки А в точку Б. Серия Trekker также включает дополнительные премиальные особенности: запатентованный, встроенный всепогодный чехол All Weather AW Cover, основание, изготовленное из сверхпрочной ткани Cordura, крепление для штатива, дополнительные карманы для аксессуаров, специальные петли SlipLock для установки дополнительных чехлов и сумок, карман для размещения пакета системы подачи воды.
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