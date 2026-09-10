Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый
очка доступа D-Link DAP-300P/A1A – это производительное решение для использования в загородном доме или в офисе среднего и малого бизнеса. Данная модель станет отличным выбором для организации беспроводного доступа к сети Интернет компьютеров, смартфонов и других устройств. Точка доступа D-Link DAP-300P/A1A может работать в диапазоне 2.4 ГГц. Благодаря этому данная модель отличается высокой скоростью работы – вплоть до 300 Мбит/с. Кроме того, точка доступа может обеспечить надежный сигнал и большой радиус покрытия за счет мощности передатчика 17 dBm и пары встроенных антенн с коэффициентом усиления 3 dBi. Еще одной особенностью устройства является надежная защита соединения за счет поддержки WPA, WPA2 и других протоколов. Точка доступа выполнена в компактном корпусе и отличается стильным дизайном, благодаря чему может легко расположиться прямо на рабочем столе. Для подключения кабелей предусмотрено несколько стандартных сетевых портов. Для администрирования точки доступа может использоваться Telnet или веб-интерфейс.
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