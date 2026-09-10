Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX510D (WAX510D-EU0101F) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%29 500 руб. 54 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359264
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX510D (WAX510D-EU0101F) белый
WAX510D — это беспроводная точка доступа следующего поколения (Wi-Fi 6), предназначенная для компаний, стремящихся найти правильный баланс между производительностью и бюджетом. Её встроенный чипсет второго поколения Wi-Fi 6 (Qualcomm 802.11ax 2.0) позволяет точке доступа использовать весь спектр технологий Wi-Fi 6, включая uplink OFDMA и MU-MIMO, чего не было в предыдущих релизах 802.11ax.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 260 руб.7815 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor
-
В наличииЦена 31 320 руб.7830 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP770
-
В наличииЦена 36 020 руб.9005 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max
-
В наличииЦена 38 650 руб.9663 руб. в СплитТочка доступа Ubiquiti U6-ENTERPRISE
-
В наличииЦена 44 400 руб.11100 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)
-
В наличииЦена 53 490 руб.13373 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Mesh 5-pack (UAP-AC-M-5...
-
В наличииЦена 89 850 руб.22463 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack)
WAX510D — это беспроводная точка доступа следующего поколения (Wi-Fi 6), предназначенная для компаний, стремящихся найти правильный баланс между производительностью и бюджетом. Её встроенный чипсет второго поколения Wi-Fi 6 (Qualcomm 802.11ax 2.0) позволяет точке доступа использовать весь спектр технологий Wi-Fi 6, включая uplink OFDMA и MU-MIMO, чего не было в предыдущих релизах 802.11ax.
Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX510D (WAX510D-EU0101F) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX510D (WAX510D-EU0101F) белый