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Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP11 (R2W96A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP11 (R2W96A)

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Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP11 (R2W96A) - фото 1
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP11 (R2W96A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP11 (R2W96A) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP11 (R2W96A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285845
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х21
Вес, кг.
6.08

Описание товара Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP11 (R2W96A)

Точки доступа Aruba Instant On AP11 для установки в помещениях предоставляют простой в использовании веб-интерфейс пользователя и шаблоны, благодаря чему их можно настроить и подготовить к работе за считанные минуты.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP11 (R2W96A)




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точки доступа Aruba Instant On AP11 для установки в помещениях предоставляют простой в использовании веб-интерфейс пользователя и шаблоны, благодаря чему их можно настроить и подготовить к работе за считанные минуты.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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