Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627397
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, набор для монтажа на потолке или на стене, руководство по установке.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
710
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613
TP-Link EAP613 — это современное решение для построения беспроводной сети нового поколения. Модель поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), обеспечивает высокую производительность и рассчитана на работу в условиях повышенной плотности клиентов. Благодаря потолочной установке, скрытому дизайну, поддержке PoE и полной совместимости с системой управления Omada SDN, EAP613 идеально подходит для офисов, гостиниц, школ, кафе, коворкингов и торговых помещений.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, набор для монтажа на потолке или на стене, руководство по установке.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
115
Страна производитель
Китай
TP-Link EAP613 — это современное решение для построения беспроводной сети нового поколения. Модель поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), обеспечивает высокую производительность и рассчитана на работу в условиях повышенной плотности клиентов. Благодаря потолочной установке, скрытому дизайну, поддержке PoE и полной совместимости с системой управления Omada SDN, EAP613 идеально подходит для офисов, гостиниц, школ, кафе, коворкингов и торговых помещений.
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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