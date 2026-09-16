Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD
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Характеристики
Описание товара Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD
Точка доступа MikroTik wAPG-5HaxD2HaxD wAP ax обеспечивает быстрый и надежный Wi-Fi 6 на вашем загородном отдыхе или в других сложных условиях, например на сельской заправочной станции или автобусной остановке. Мощный двухдиапазонный двухканальный радиомодуль ( 2x2 MIMO ) обеспечивает быстрое и надежное беспроводное соединение как в помещении, так и на открытом воздухе. Wi-Fi 6: больше, чем просто скорость Без сомнения, Wi-Fi 6 намного быстрее как в спектре 2,4 ГГц (увеличение скорости до 90% !), так и в спектре 5 ГГц (до 40% быстрее!), но это еще не все. Wi-Fi 6 предлагает значительно улучшенную энергоэффективность и безопасность. Шифрование OWE/WPA3-PSK/WPA3-EAP и защита кадров управления помогают предотвратить все виды атак, такие как атаки методом подбора и атаки деаутентификации. А если у вас есть несколько устройств wAP ax на большой территории, вы сможете насладиться улучшенным роумингом с плавным быстрым переходом — ваши устройства будут переключаться на самый сильный сигнал… плавно! Улучшенное оборудование для бесперебойного подключения и простого управления Эта компактная точка доступа оснащена современным двухъядерным процессором ARM и работает на RouterOS v7 , обеспечивая стабильный интернет и отличную производительность VPN на всей вашей территории. WAP ax также поддерживает наш новый CAPsMAN для простого централизованного управления несколькими устройствами всего несколькими щелчками мыши. Устройство оснащено двумя портами Gigabit Ethernet , с PoE-in на одном для гибких вариантов питания. Вы также можете использовать стандартный разъем постоянного тока — потому что мы верим в предоставление вам выбора. Скрытый дизайн – защита от атмосферных воздействий и вандализма wAP ax разработан так, чтобы вписаться в любую обстановку. Его простой, элегантный дизайн не привлекает нежелательного внимания, что делает его идеальным как для оживленных общественных мест, так и для частных владений. wAP можно надежно закрепить на любой внешней стене или крыше изнутри корпуса, а на задней стороне корпуса есть отверстие для прокладки кабеля Ethernet непосредственно через стену, что делает установку более незаметной и безопасной.
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