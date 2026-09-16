Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite
Точка доступа Ubiquiti — современное решение для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Поддержка стандарта Wi?Fi 7 (802.11be) и максимальная скорость соединения до 4988 Мбит/с обеспечивают быстрый обмен данными для требовательных сетевых задач. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц помогает гибко распределять подключение между устройствами, а зона покрытия до 115 м? подходит для уверенного доступа в просторном помещении. Четыре внутренние антенны поддерживают эффективную передачу сигнала, а проводное подключение со скоростью до 2500 Мбит/с раскрывает возможности высокоскоростной сети. Модель оснащена одним LAN-портом и поддерживает питание PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, что упрощает размещение устройства. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер, а настенная или потолочная установка позволяет выбрать оптимальное положение точки доступа..liferay
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