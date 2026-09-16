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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite

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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite - фото 1
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite - фото 2
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4988 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite
12 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4988 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite

Точка доступа Ubiquiti — современное решение для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Поддержка стандарта Wi?Fi 7 (802.11be) и максимальная скорость соединения до 4988 Мбит/с обеспечивают быстрый обмен данными для требовательных сетевых задач. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц помогает гибко распределять подключение между устройствами, а зона покрытия до 115 м? подходит для уверенного доступа в просторном помещении. Четыре внутренние антенны поддерживают эффективную передачу сигнала, а проводное подключение со скоростью до 2500 Мбит/с раскрывает возможности высокоскоростной сети. Модель оснащена одним LAN-портом и поддерживает питание PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, что упрощает размещение устройства. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер, а настенная или потолочная установка позволяет выбрать оптимальное положение точки доступа..liferay

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4988 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
115
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Ubiquiti — современное решение для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Поддержка стандарта Wi?Fi 7 (802.11be) и максимальная скорость соединения до 4988 Мбит/с обеспечивают быстрый обмен данными для требовательных сетевых задач. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц помогает гибко распределять подключение между устройствами, а зона покрытия до 115 м? подходит для уверенного доступа в просторном помещении. Четыре внутренние антенны поддерживают эффективную передачу сигнала, а проводное подключение со скоростью до 2500 Мбит/с раскрывает возможности высокоскоростной сети. Модель оснащена одним LAN-портом и поддерживает питание PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, что упрощает размещение устройства. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер, а настенная или потолочная установка позволяет выбрать оптимальное положение точки доступа..liferay
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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