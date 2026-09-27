Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый
Mesh-точка доступа высокоскоростного стандарта 802.11AC c двумя съёмными всенаправленными антеннами обеспечивает одновременную работу в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц. Всепогодный корпус позволяет использовать её как на улице, так и внутри помещения — малый форм-фактор способствует идеальной интеграции в любой интерьер. Устройство разработано для создания наилучшего беспроводного покрытия на больших открытых площадках и быстрого развёртывания высокопроизводительных масштабных Wi-Fi сетей за счёт поддержки технологии Plug and Play Mesh. Точка доступа, благодаря MIMO 2x2, показывает суммарную скорость передачи данных до 1167 Мбит/с — до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2.4 ГГц — а также совместима со стандартом 802.3af PoE.
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