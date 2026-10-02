Top.Mail.Ru
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 4
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band
10 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band

Антенна помещена в радиопрозрачный герметичный пластиковый корпус, который надежнозащищает ее металлические части от коррозии, а так же механических повреждений и загрязнения. Подключение к точке доступа осуществляется через два вч разъема типа RP-SMA. Рекомендуется использование фирменных кабелей Ubiquiti Networks, которые обладают высоким качеством и оптимальны для использования с UniFi Mesh Antenna. Антенна может работать как на частотах 2.4 Ггц, обеспечивая при этом коэффициент усиления 10 dbi, так и в диапазоне 5 Ггц, где коэффициент усиления значительно больше и достигает 15 dbi. Диаграмма направленности излучателя составляет 45 градусов, по вертикали и горизонтали для диапазона 5 Ггц, для диапазона 2.4 Ггц диаграмма направленности равна 90 градусам.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Антенна помещена в радиопрозрачный герметичный пластиковый корпус, который надежнозащищает ее металлические части от коррозии, а так же механических повреждений и загрязнения. Подключение к точке доступа осуществляется через два вч разъема типа RP-SMA. Рекомендуется использование фирменных кабелей Ubiquiti Networks, которые обладают высоким качеством и оптимальны для использования с UniFi Mesh Antenna. Антенна может работать как на частотах 2.4 Ггц, обеспечивая при этом коэффициент усиления 10 dbi, так и в диапазоне 5 Ггц, где коэффициент усиления значительно больше и достигает 15 dbi. Диаграмма направленности излучателя составляет 45 градусов, по вертикали и горизонтали для диапазона 5 Ггц, для диапазона 2.4 Ггц диаграмма направленности равна 90 градусам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band - по цене 10120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...