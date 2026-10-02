Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band
Антенна помещена в радиопрозрачный герметичный пластиковый корпус, который надежнозащищает ее металлические части от коррозии, а так же механических повреждений и загрязнения. Подключение к точке доступа осуществляется через два вч разъема типа RP-SMA. Рекомендуется использование фирменных кабелей Ubiquiti Networks, которые обладают высоким качеством и оптимальны для использования с UniFi Mesh Antenna. Антенна может работать как на частотах 2.4 Ггц, обеспечивая при этом коэффициент усиления 10 dbi, так и в диапазоне 5 Ггц, где коэффициент усиления значительно больше и достигает 15 dbi. Диаграмма направленности излучателя составляет 45 градусов, по вертикали и горизонтали для диапазона 5 Ггц, для диапазона 2.4 Ггц диаграмма направленности равна 90 градусам.
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