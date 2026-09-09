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Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
2
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 10
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 11
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 12
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257468
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
серый
Комплектация
Ethernet кабель, антенна х 6 шт., блок питания, диск с ПО, документация, комплект для монтажа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Режим работы
режим клиента, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
2
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная, настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A

Точка доступа D-Link DAP-2695 представляет собой высокопроизводительное профессиональное решение для работы в сетях крупных компаний, а также среднего и малого бизнеса. Данная модель станет отличным выбором для модернизации IT-инфраструктуры и удаленного управления подключенных компьютеров и других устройств. Точка доступа D-Link DAP-2695 поддерживает одновременную работу в диапазоне 2.4 и 5 ГГц. Благодаря этому данная модель отличается высокой скоростью работы – вплоть до 1300 Мбит/с. Кроме того, точка доступа может обеспечить надежный сигнал и большой радиус покрытия за счет мощности передатчика 16 dBm и 6 встроенных антенн с коэффициентом усиления 6 dBi. Еще одной особенностью устройства является надежная защита соединения за счет поддержки WPA, WPA2 и других протоколов. Точка доступа выполнена в компактном корпусе и отличается стильным дизайном, благодаря чему может легко расположиться прямо на рабочем столе. Для подключения кабелей предусмотрено несколько стандартных сетевых портов. Для администрирования точки доступа может использоваться Telnet или протокол SNMP.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
серый
Комплектация
Ethernet кабель, антенна х 6 шт., блок питания, диск с ПО, документация, комплект для монтажа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Режим работы
режим клиента, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
2
Развернуть
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная, настольная
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа D-Link DAP-2695 представляет собой высокопроизводительное профессиональное решение для работы в сетях крупных компаний, а также среднего и малого бизнеса. Данная модель станет отличным выбором для модернизации IT-инфраструктуры и удаленного управления подключенных компьютеров и других устройств. Точка доступа D-Link DAP-2695 поддерживает одновременную работу в диапазоне 2.4 и 5 ГГц. Благодаря этому данная модель отличается высокой скоростью работы – вплоть до 1300 Мбит/с. Кроме того, точка доступа может обеспечить надежный сигнал и большой радиус покрытия за счет мощности передатчика 16 dBm и 6 встроенных антенн с коэффициентом усиления 6 dBi. Еще одной особенностью устройства является надежная защита соединения за счет поддержки WPA, WPA2 и других протоколов. Точка доступа выполнена в компактном корпусе и отличается стильным дизайном, благодаря чему может легко расположиться прямо на рабочем столе. Для подключения кабелей предусмотрено несколько стандартных сетевых портов. Для администрирования точки доступа может использоваться Telnet или протокол SNMP.


Теги товара: 5 ГГц
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Отзывы


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