Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-2695/RU/A1A
Точка доступа D-Link DAP-2695 представляет собой высокопроизводительное профессиональное решение для работы в сетях крупных компаний, а также среднего и малого бизнеса. Данная модель станет отличным выбором для модернизации IT-инфраструктуры и удаленного управления подключенных компьютеров и других устройств. Точка доступа D-Link DAP-2695 поддерживает одновременную работу в диапазоне 2.4 и 5 ГГц. Благодаря этому данная модель отличается высокой скоростью работы – вплоть до 1300 Мбит/с. Кроме того, точка доступа может обеспечить надежный сигнал и большой радиус покрытия за счет мощности передатчика 16 dBm и 6 встроенных антенн с коэффициентом усиления 6 dBi. Еще одной особенностью устройства является надежная защита соединения за счет поддержки WPA, WPA2 и других протоколов. Точка доступа выполнена в компактном корпусе и отличается стильным дизайном, благодаря чему может легко расположиться прямо на рабочем столе. Для подключения кабелей предусмотрено несколько стандартных сетевых портов. Для администрирования точки доступа может использоваться Telnet или протокол SNMP.
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Теги товара: 5 ГГц
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Теги товара: 5 ГГц
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