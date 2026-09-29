Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый
Благодаря минималистичному дизайну EAP115-Wall отлично подойдёт к деловому интерьеру. Внешний корпус устройства обладает толщиной всего в 11 мм. Благодаря поддержке Power over Ethernet 802.3af устройству не потребуются дополнительные провода. Просто подключите кабель Ethernet с PoE, и всё будет готово. Точка доступа EAP в каждой комнате обеспечит надёжный сигнал и позволит гостям подключаться к отдельной сети Wi-Fi. Управляйте и посматривайте состояние сотен точек доступа EAP из одного места. Программный контроллер Omada обладает простым интерфейсом управления, который не требует спечиального обучения. Портал аутентификации обеспечивает удобную аутентификацию для гостей Wi-Fi. Выберите тип аутентификации из списка и создайте уникальную страницу для рекламы ваших услуг.
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