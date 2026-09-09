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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый

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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 4
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 5
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 6
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257453
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х38х23
Вес, г.
470

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый

MikroTik SXTsq Lite2 - лёгкий всепогодный уличный радиомаршрутизатор малого форм-фактора со встроенной антенной. Разработан для PtP-мостов или использования в качестве CPE. Усовершенствованная конструкция антенны позволила значительно сократить физический размер устройства: оно стало вдвое тоньше. Однако коэффициент усиления по-прежнему остаётся 10 дБи, аналогично предыдущей модели SXT Lite2. Корпус оснащён пазами для непосредственного закрепления металлического хомута в трёх разных местах, что даёт возможность установки на горизонтальные рельсы. Устройство также можно зафиксировать на quickMOUNT pro (приобретается отдельно). Помимо этого, существует удобное подключение заземления для защиты SXTsq Lite2 от грозового разряда.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik SXTsq Lite2 - лёгкий всепогодный уличный радиомаршрутизатор малого форм-фактора со встроенной антенной. Разработан для PtP-мостов или использования в качестве CPE. Усовершенствованная конструкция антенны позволила значительно сократить физический размер устройства: оно стало вдвое тоньше. Однако коэффициент усиления по-прежнему остаётся 10 дБи, аналогично предыдущей модели SXT Lite2. Корпус оснащён пазами для непосредственного закрепления металлического хомута в трёх разных местах, что даёт возможность установки на горизонтальные рельсы. Устройство также можно зафиксировать на quickMOUNT pro (приобретается отдельно). Помимо этого, существует удобное подключение заземления для защиты SXTsq Lite2 от грозового разряда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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