Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый
MikroTik SXTsq Lite2 - лёгкий всепогодный уличный радиомаршрутизатор малого форм-фактора со встроенной антенной. Разработан для PtP-мостов или использования в качестве CPE. Усовершенствованная конструкция антенны позволила значительно сократить физический размер устройства: оно стало вдвое тоньше. Однако коэффициент усиления по-прежнему остаётся 10 дБи, аналогично предыдущей модели SXT Lite2. Корпус оснащён пазами для непосредственного закрепления металлического хомута в трёх разных местах, что даёт возможность установки на горизонтальные рельсы. Устройство также можно зафиксировать на quickMOUNT pro (приобретается отдельно). Помимо этого, существует удобное подключение заземления для защиты SXTsq Lite2 от грозового разряда.
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