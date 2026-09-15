Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP223
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 627398
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х6
Вес, г.
710
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP223
Благодаря поддержке стандарта 802.11ac Wave 2 MU-MIMO точка доступа EAP223 обеспечивает двухдиапазонный Wi-Fi нескольким клиентам одновременно. EAP223 поддерживает питание по стандарту 802.3af/at PoE и по пассивному PoE – таким образом, она может питаться от PoE-коммутатора или PoE-адаптера, что делает подключение простым и гибким. Устройство может легко крепиться к стене или к потолку.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Благодаря поддержке стандарта 802.11ac Wave 2 MU-MIMO точка доступа EAP223 обеспечивает двухдиапазонный Wi-Fi нескольким клиентам одновременно. EAP223 поддерживает питание по стандарту 802.3af/at PoE и по пассивному PoE – таким образом, она может питаться от PoE-коммутатора или PoE-адаптера, что делает подключение простым и гибким. Устройство может легко крепиться к стене или к потолку.
Купить Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP223 - по цене 5570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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