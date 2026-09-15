Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб.
В наличии
Код товара: 627235
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 080 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х28
Вес, г.
870
Описание товара Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL
Нужна красивая точка доступа, которая не будет мешать? Или, возможно, вы управляете сетью в людном месте и не хотите, чтобы все имели физический доступ к устройству? В любом случае — потолочная точка доступа Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD-XL — это ответ! Само устройство довольно изящное — низкий профиль привлекает меньше внимания, чем детектор дыма. Ваши клиенты, гости или коллеги даже не заметят этого. Но они обязательно заметят невероятно быстрое беспроводное соединение по всему помещению.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Нужна красивая точка доступа, которая не будет мешать? Или, возможно, вы управляете сетью в людном месте и не хотите, чтобы все имели физический доступ к устройству? В любом случае — потолочная точка доступа Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD-XL — это ответ! Само устройство довольно изящное — низкий профиль привлекает меньше внимания, чем детектор дыма. Ваши клиенты, гости или коллеги даже не заметят этого. Но они обязательно заметят невероятно быстрое беспроводное соединение по всему помещению.
Купить Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - по цене 9080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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