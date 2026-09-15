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Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL

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Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 1
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 2
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 3
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 4
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 5
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 6
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 7
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 8
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 9
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 10
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 1
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 2
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 3
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 4
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 5
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 6
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 7
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 8
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 9
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 10
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL
9 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х28
Вес, г.
870

Описание товара Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL

Нужна красивая точка доступа, которая не будет мешать? Или, возможно, вы управляете сетью в людном месте и не хотите, чтобы все имели физический доступ к устройству? В любом случае — потолочная точка доступа Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD-XL — это ответ! Само устройство довольно изящное — низкий профиль привлекает меньше внимания, чем детектор дыма. Ваши клиенты, гости или коллеги даже не заметят этого. Но они обязательно заметят невероятно быстрое беспроводное соединение по всему помещению.

Отзывы о товаре Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Описание
Нужна красивая точка доступа, которая не будет мешать? Или, возможно, вы управляете сетью в людном месте и не хотите, чтобы все имели физический доступ к устройству? В любом случае — потолочная точка доступа Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD-XL — это ответ! Само устройство довольно изящное — низкий профиль привлекает меньше внимания, чем детектор дыма. Ваши клиенты, гости или коллеги даже не заметят этого. Но они обязательно заметят невероятно быстрое беспроводное соединение по всему помещению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - по цене 9080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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