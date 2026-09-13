Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB
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Характеристики
Описание товара Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB
Точка доступа Mikrotik NetBox 5 — это уличная платформа, работающая в качестве точки доступа/CPE/точки-точки с мощным радиомодулем WiFi 6 5 ГГц в стандарте двойной цепи 802.11a/n/ac/ax. Он оснащен гнездовыми разъемами RP-SMA, которые позволяют создавать универсальные всенаправленные точки доступа и эффективные соединения «точка-точка». NetBox 5 ax оснащен погодоустойчивым корпусом и имеет современный процессор Qualcomm Maple на базе архитектуры ARM, 256 МБ оперативной памяти, порт USB 2.0 для дополнительного накопителя или других нужд и порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 МБ/ с входом PoE. Предыдущая версия также включает функцию звукового сигнала для различных сигналов тревоги или творческих выходов. Корпус NetBox 5 ax был разработан, чтобы облегчить жизнь администраторов. Корпус легко открывается одной рукой. В нижней части, спрятанной за защитной дверцей, расположены выходы Ethernet. Устройство оснащено металлической монтажной лентой для облегчения установки на башню/стойку, а также в комплект входит отдельный держатель на DIN-рейку. Устройство оснащено программным обеспечением MikroTik RouterOS Level 4 и питается от PoE 18–28 В постоянного тока. В комплект поставки устройства входит гигабитный PoE-инжектор, блок питания 24 В 1,2 А, держатель для DIN-рейки и ремень для крепления на опоре.
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Теги товара: 5 ГГц
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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