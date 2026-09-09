Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NSM5(EU) белый

Ubiquiti NanoStation M5 — может использоваться как мощная точка доступа или для создания радиомоста. Устройство способно предоставить доступ к сети интернет или сетевым сервисам десяткам абонентов в пределах угла излучения. Пропускной способности канала в этом случае будет более чем достаточно для комфортного выполнения типовых задач: IP-телефонии, просмотра видео-контента, синхронизации данных смарт-устройств. Ubiquiti NanoStation M5 — одно из самых удачных решений для передачи трафика на большие расстояния. Благодаря производительному процессору и большому объему оперативной памяти, точка доступа на базе устройства способна без труда обслуживать клиентов небольшой сети. При помощи Ubiquiti NanoStation M5 легко доставить интернет-траффик абонентам расположенным на расстоянии 5 км в городском квартале. Точка легко конфигурируется и настраивается при помощи наглядного и удобного интерфейса. Типовый сферы применения Ubiquiti NanoStation M5 — системы видеонаблюдения, телеконференцсвязь, поддержка телеметрического оборудования. Точка доступа отлично подходит для трансляции потокового аудио- и видео- сигнала на дальние расстояния. Ubiquiti NanoStation M5 легко монтируется на любую вертикальную поврехность (столб, стену и т. д.) при помощи универсального монтажного блока, оригинальной конструкции и небольшим размерам корпуса устройства. Один из важнейших элементов Ubiquiti NanoStation M5 — компактная, четырехсекционная WiFi антенна. Последнее слово мирового антенностроения — универсальный компонент с углом развертки 43° и минимальным размером обратного сектора. Благодаря таким характеристиками Ubiquiti NanoStation M5 легко настраивается на работу с несколькими клиентами или без проблем взаимодействует с тремя-пятью базовыми станциями. Более того, точка доступа может быть установлена как на железобетонную, так и металлическую поверхность без существенного влияния на качество поддерживаемого линка. Еще одна важная особенность Ubiquiti NanoStation M5 — возможность настройки ширины канала в пределах от 10 до 40 МГц. Благодаря такому решению, можно устанавливать необходимые вам параметры линка, обеспечивая его максимальную дальность, сделав канал узким, но мощным, или же наоборот, обеспечить наибольшую пропускную способность моста. Следует отметить, что в большинстве случаев, оптимальным значением этого параметра будет 20 МГц.