Wi-FI точка доступа Tenda BE5010
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Характеристики
Описание товара Wi-FI точка доступа Tenda BE5010
Точка доступа Tenda i36 предназначена для организации высокоскоростного доступа в интернет по стандартам Wi-Fi 4/5/6/7. 5 антенн с коэффициентом усиления 4 dBi обеспечивают широкое покрытие в небольших и средних помещениях. Модель подойдет для жилых помещений и некрупных офисов. Устройство может одновременно работать в двух диапазонах: на 2.4 ГГц сигнал распространяется дальше и проходит через стены и мебель, на 5 ГГц – данные передаются быстрее и без помех. Модуль можно использовать в двух режимах: «точка доступа» – принимает проводное интернет-соединение и раздает его по Wi-Fi, а «клиент» – соединяет ваши проводные устройства с беспроводной сетью. Точка доступа Tenda i36 крепится на стены или потолок. Корпус плоский, стилизован под светильник, почти не заметен в интерьере. Для подключения к проводному интернет-каналу предусмотрено 2 интерфейса Ethernet на 1 Гбит/ и 2.5 Гбит/с. Технология MIMO позволяет точке одновременно обмениваться с несколькими устройствами, а не по очереди. Благодаря этому сеть становится быстрей и нет сбоев при соединении. Функция OFDMA уменьшает задержки, а VLAN разделяет одну физическую сеть на несколько виртуальных. Это повышает безопасность связи. Управлять настройками можно через Web-интерфейс, аппаратный контроллер, мобильное приложение CloudFi или в облаке.
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