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Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-FI точка доступа Tenda BE5010

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Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 1
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 2
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 3
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 4
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 5
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 6
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 7
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 8
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 9
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 10
Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
2
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 1
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 2
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 3
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 4
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 5
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 6
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 7
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 8
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 9
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 10
  • Wi-FI точка доступа Tenda BE5010 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737695
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
2
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Wi-FI точка доступа Tenda BE5010

Точка доступа Tenda i36 предназначена для организации высокоскоростного доступа в интернет по стандартам Wi-Fi 4/5/6/7. 5 антенн с коэффициентом усиления 4 dBi обеспечивают широкое покрытие в небольших и средних помещениях. Модель подойдет для жилых помещений и некрупных офисов. Устройство может одновременно работать в двух диапазонах: на 2.4 ГГц сигнал распространяется дальше и проходит через стены и мебель, на 5 ГГц – данные передаются быстрее и без помех. Модуль можно использовать в двух режимах: «точка доступа» – принимает проводное интернет-соединение и раздает его по Wi-Fi, а «клиент» – соединяет ваши проводные устройства с беспроводной сетью. Точка доступа Tenda i36 крепится на стены или потолок. Корпус плоский, стилизован под светильник, почти не заметен в интерьере. Для подключения к проводному интернет-каналу предусмотрено 2 интерфейса Ethernet на 1 Гбит/ и 2.5 Гбит/с. Технология MIMO позволяет точке одновременно обмениваться с несколькими устройствами, а не по очереди. Благодаря этому сеть становится быстрей и нет сбоев при соединении. Функция OFDMA уменьшает задержки, а VLAN разделяет одну физическую сеть на несколько виртуальных. Это повышает безопасность связи. Управлять настройками можно через Web-интерфейс, аппаратный контроллер, мобильное приложение CloudFi или в облаке.

Отзывы о товаре Wi-FI точка доступа Tenda BE5010




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
2
Поддержка PoE
802.3at
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Tenda i36 предназначена для организации высокоскоростного доступа в интернет по стандартам Wi-Fi 4/5/6/7. 5 антенн с коэффициентом усиления 4 dBi обеспечивают широкое покрытие в небольших и средних помещениях. Модель подойдет для жилых помещений и некрупных офисов. Устройство может одновременно работать в двух диапазонах: на 2.4 ГГц сигнал распространяется дальше и проходит через стены и мебель, на 5 ГГц – данные передаются быстрее и без помех. Модуль можно использовать в двух режимах: «точка доступа» – принимает проводное интернет-соединение и раздает его по Wi-Fi, а «клиент» – соединяет ваши проводные устройства с беспроводной сетью. Точка доступа Tenda i36 крепится на стены или потолок. Корпус плоский, стилизован под светильник, почти не заметен в интерьере. Для подключения к проводному интернет-каналу предусмотрено 2 интерфейса Ethernet на 1 Гбит/ и 2.5 Гбит/с. Технология MIMO позволяет точке одновременно обмениваться с несколькими устройствами, а не по очереди. Благодаря этому сеть становится быстрей и нет сбоев при соединении. Функция OFDMA уменьшает задержки, а VLAN разделяет одну физическую сеть на несколько виртуальных. Это повышает безопасность связи. Управлять настройками можно через Web-интерфейс, аппаратный контроллер, мобильное приложение CloudFi или в облаке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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