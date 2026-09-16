Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630)
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Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб.
В наличии
Код товара: 723534
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
9 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Комплектация
Устройство, адаптер питания 12 В 1.5 А, комплект монтажа на потолок/стену, инструкция по применению
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800
Описание товара Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630)
Orbiter 6 оснащен тщательно спроектированной интегрированной мультиантенной системой с отражателями, формирующими направленный луч, и дискретными усилителями сигнала. Он поддерживает как PoE, так и питание постоянным током и предлагает гибкие варианты установки — на столе, стене или потолке. Благодаря порту Ethernet 2.5G, поддержке сетей 802.1Q VLAN и безопасности корпоративного уровня WPA2/WPA3 он создан для высокопроизводительных бизнес-сред.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Цвет
белый
Комплектация
Устройство, адаптер питания 12 В 1.5 А, комплект монтажа на потолок/стену, инструкция по применению
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
3
Развернуть
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Orbiter 6 оснащен тщательно спроектированной интегрированной мультиантенной системой с отражателями, формирующими направленный луч, и дискретными усилителями сигнала. Он поддерживает как PoE, так и питание постоянным током и предлагает гибкие варианты установки — на столе, стене или потолке. Благодаря порту Ethernet 2.5G, поддержке сетей 802.1Q VLAN и безопасности корпоративного уровня WPA2/WPA3 он создан для высокопроизводительных бизнес-сред.
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9320 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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