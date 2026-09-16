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Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630)

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Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 1
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 2
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 3
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 4
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 5
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 6
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 7
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 8
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 9
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 10
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 11
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 12
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 13
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 14
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 15
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 1
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 2
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 3
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 4
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 5
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 6
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 7
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 8
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 9
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 10
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 11
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 12
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 13
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 14
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 15
  • Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630)
9 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Цвет
белый
Комплектация
Устройство, адаптер питания 12 В 1.5 А, комплект монтажа на потолок/стену, инструкция по применению
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630)

Orbiter 6 оснащен тщательно спроектированной интегрированной мультиантенной системой с отражателями, формирующими направленный луч, и дискретными усилителями сигнала. Он поддерживает как PoE, так и питание постоянным током и предлагает гибкие варианты установки — на столе, стене или потолке. Благодаря порту Ethernet 2.5G, поддержке сетей 802.1Q VLAN и безопасности корпоративного уровня WPA2/WPA3 он создан для высокопроизводительных бизнес-сред.

Отзывы о товаре Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630)




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Характеристики
Бренд
Netcraze
Цвет
белый
Комплектация
Устройство, адаптер питания 12 В 1.5 А, комплект монтажа на потолок/стену, инструкция по применению
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
3
Развернуть
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Orbiter 6 оснащен тщательно спроектированной интегрированной мультиантенной системой с отражателями, формирующими направленный луч, и дискретными усилителями сигнала. Он поддерживает как PoE, так и питание постоянным током и предлагает гибкие варианты установки — на столе, стене или потолке. Благодаря порту Ethernet 2.5G, поддержке сетей 802.1Q VLAN и безопасности корпоративного уровня WPA2/WPA3 он создан для высокопроизводительных бизнес-сред.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9320 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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