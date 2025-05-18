Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый
PowerBeam M5-400 — Как и все внешние точки доступа от компании Ubiquiti Networks, Powerbeam M5-400 собрана во всепогодном герметичном корпусе, который обеспечивает защиту электронных компонентов от пыли, влаги и механических воздействий. Настраивается с помощью системы AirOS. Новая точка доступа PowerBeam M5-400 является самой производительной из всей серии PowerBeam. Работая в диапазоне 5 ГГц, который значительно менее зашумлен по отношению к стандартному WiFi диапазону 2.4 ГГц, PowerBeam M5-400 подходит для создания скоростных радиомостов на большие расстояния даже в условиях высокой плотности других WiFi сетей. Здесь вы можете прочитать как создать мост на 20 км. Мощность передающей части точки доступа равна 26 dBi. Благодаря использованию в комплекте оборудования направленной антенны с коэффициентом усиления 24 dBi, дальность соединения в условиях прямой видимости составляет до 25 км. Настройка точки доступа в режиме AP repetar. Powerbeam M5-400 поддерживает стандарты связи 802.11 a/n, режим mimo 2x2, обеспечивая скорость соединения до 300 мб/сек. Также следует отметить поддержку фирменного запатентованного протокола AirMax, который способен значительно улучшить показатели качества передачи данных в условиях большого количества помех. Процессор Atheros MIPS 74KC с частотой ядра 560 Мгц в связке с 64 мегабайтами оперативной памяти стандарта DDR2 гарантирует стабильную работу точки доступа даже при максимальных нагрузках. Фирменное ПО AirOs, под управлением которого работает устройство, разработано компанией Ubiquiti Networks по принципу максимального удобства работы с интерфейсом, который интуитивно понятен пользователю. В итоге процесс настройки точки доступа максимально упрощен, и не занимает много времени. Powerbeam M5-400 будет хорошим решением для подключения к сети удаленных клиентов или соединения территорий предприятия без трудоемкой и дорогостоящей прокладки многокилометровых кабельных линий, что далеко не всегда технически и экономически рентабельно.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Достоинства:
Комментарий:
отличные антенны
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый
Достоинства:
Комментарий:
отличные антенны