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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 430 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый
10 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х10
Вес, г.
310

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый

PowerBeam M5-400 — Как и все внешние точки доступа от компании Ubiquiti Networks, Powerbeam M5-400 собрана во всепогодном герметичном корпусе, который обеспечивает защиту электронных компонентов от пыли, влаги и механических воздействий. Настраивается с помощью системы AirOS. Новая точка доступа PowerBeam M5-400 является самой производительной из всей серии PowerBeam. Работая в диапазоне 5 ГГц, который значительно менее зашумлен по отношению к стандартному WiFi диапазону 2.4 ГГц, PowerBeam M5-400 подходит для создания скоростных радиомостов на большие расстояния даже в условиях высокой плотности других WiFi сетей. Здесь вы можете прочитать как создать мост на 20 км. Мощность передающей части точки доступа равна 26 dBi. Благодаря использованию в комплекте оборудования направленной антенны с коэффициентом усиления 24 dBi, дальность соединения в условиях прямой видимости составляет до 25 км. Настройка точки доступа в режиме AP repetar. Powerbeam M5-400 поддерживает стандарты связи 802.11 a/n, режим mimo 2x2, обеспечивая скорость соединения до 300 мб/сек. Также следует отметить поддержку фирменного запатентованного протокола AirMax, который способен значительно улучшить показатели качества передачи данных в условиях большого количества помех. Процессор Atheros MIPS 74KC с частотой ядра 560 Мгц в связке с 64 мегабайтами оперативной памяти стандарта DDR2 гарантирует стабильную работу точки доступа даже при максимальных нагрузках. Фирменное ПО AirOs, под управлением которого работает устройство, разработано компанией Ubiquiti Networks по принципу максимального удобства работы с интерфейсом, который интуитивно понятен пользователю. В итоге процесс настройки точки доступа максимально упрощен, и не занимает много времени. Powerbeam M5-400 будет хорошим решением для подключения к сети удаленных клиентов или соединения территорий предприятия без трудоемкой и дорогостоящей прокладки многокилометровых кабельных линий, что далеко не всегда технически и экономически рентабельно.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличные антенны



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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
PowerBeam M5-400 — Как и все внешние точки доступа от компании Ubiquiti Networks, Powerbeam M5-400 собрана во всепогодном герметичном корпусе, который обеспечивает защиту электронных компонентов от пыли, влаги и механических воздействий. Настраивается с помощью системы AirOS. Новая точка доступа PowerBeam M5-400 является самой производительной из всей серии PowerBeam. Работая в диапазоне 5 ГГц, который значительно менее зашумлен по отношению к стандартному WiFi диапазону 2.4 ГГц, PowerBeam M5-400 подходит для создания скоростных радиомостов на большие расстояния даже в условиях высокой плотности других WiFi сетей. Здесь вы можете прочитать как создать мост на 20 км. Мощность передающей части точки доступа равна 26 dBi. Благодаря использованию в комплекте оборудования направленной антенны с коэффициентом усиления 24 dBi, дальность соединения в условиях прямой видимости составляет до 25 км. Настройка точки доступа в режиме AP repetar. Powerbeam M5-400 поддерживает стандарты связи 802.11 a/n, режим mimo 2x2, обеспечивая скорость соединения до 300 мб/сек. Также следует отметить поддержку фирменного запатентованного протокола AirMax, который способен значительно улучшить показатели качества передачи данных в условиях большого количества помех. Процессор Atheros MIPS 74KC с частотой ядра 560 Мгц в связке с 64 мегабайтами оперативной памяти стандарта DDR2 гарантирует стабильную работу точки доступа даже при максимальных нагрузках. Фирменное ПО AirOs, под управлением которого работает устройство, разработано компанией Ubiquiti Networks по принципу максимального удобства работы с интерфейсом, который интуитивно понятен пользователю. В итоге процесс настройки точки доступа максимально упрощен, и не занимает много времени. Powerbeam M5-400 будет хорошим решением для подключения к сети удаленных клиентов или соединения территорий предприятия без трудоемкой и дорогостоящей прокладки многокилометровых кабельных линий, что далеко не всегда технически и экономически рентабельно.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличные антенны


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый - купить по цене 10430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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