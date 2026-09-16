Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650
Точка доступа NAP-650 - Двухдиапазонный адаптер поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) на частотах 2.4 и 5 ГГц, давая возможность достигать суммарной скорости до 2976 Мбит/с. Одновременное использование диапазонов 2.4 и 5 ГГц позволяет подключать до 256 устройств без заметного снижения скорости. Скорость 574 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и 2402 Мбит/с в 5 ГГц создаёт условия для стабильного доступа к интернету для разных устройств с разными требованиями к пропускной способности. Wi-Fi 6 улучшает производительность при высокой нагрузке и снижает задержки. Технологии MU-MIMO и Airtime Fairness оптимизируют многопотоковую передачу данных, что важно для офисов и больших домов со множеством подключённых устройств. Защита от молний и широкий диапазон рабочих температур от -40 до +65 °C позволяют использовать устройство на улице, на мачте или стене. Это расширяет варианты организации стабильного Wi-Fi на открытых территориях и в сложных климатических условиях. Мобильное приложение и облачные сервисы дают возможность быстро настраивать и контролировать сеть. Поддержка SNMP, Telnet и web-интерфейса обеспечивает гибкое администрирование, а гостевая сеть и фильтрация по MAC-адресам повышают безопасность подключения.
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