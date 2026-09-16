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Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650

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Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650 - фото 1
Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650 - фото 2
Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 670 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650
11 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, Wi-Fi-антенны, адаптер питания, пассивный PoE 48 В, монтажный комплект для стены и мачты, инструкция по применению.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650

Точка доступа NAP-650 - Двухдиапазонный адаптер поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) на частотах 2.4 и 5 ГГц, давая возможность достигать суммарной скорости до 2976 Мбит/с. Одновременное использование диапазонов 2.4 и 5 ГГц позволяет подключать до 256 устройств без заметного снижения скорости. Скорость 574 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и 2402 Мбит/с в 5 ГГц создаёт условия для стабильного доступа к интернету для разных устройств с разными требованиями к пропускной способности. Wi-Fi 6 улучшает производительность при высокой нагрузке и снижает задержки. Технологии MU-MIMO и Airtime Fairness оптимизируют многопотоковую передачу данных, что важно для офисов и больших домов со множеством подключённых устройств. Защита от молний и широкий диапазон рабочих температур от -40 до +65 °C позволяют использовать устройство на улице, на мачте или стене. Это расширяет варианты организации стабильного Wi-Fi на открытых территориях и в сложных климатических условиях. Мобильное приложение и облачные сервисы дают возможность быстро настраивать и контролировать сеть. Поддержка SNMP, Telnet и web-интерфейса обеспечивает гибкое администрирование, а гостевая сеть и фильтрация по MAC-адресам повышают безопасность подключения.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, Wi-Fi-антенны, адаптер питания, пассивный PoE 48 В, монтажный комплект для стены и мачты, инструкция по применению.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа NAP-650 - Двухдиапазонный адаптер поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) на частотах 2.4 и 5 ГГц, давая возможность достигать суммарной скорости до 2976 Мбит/с. Одновременное использование диапазонов 2.4 и 5 ГГц позволяет подключать до 256 устройств без заметного снижения скорости. Скорость 574 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и 2402 Мбит/с в 5 ГГц создаёт условия для стабильного доступа к интернету для разных устройств с разными требованиями к пропускной способности. Wi-Fi 6 улучшает производительность при высокой нагрузке и снижает задержки. Технологии MU-MIMO и Airtime Fairness оптимизируют многопотоковую передачу данных, что важно для офисов и больших домов со множеством подключённых устройств. Защита от молний и широкий диапазон рабочих температур от -40 до +65 °C позволяют использовать устройство на улице, на мачте или стене. Это расширяет варианты организации стабильного Wi-Fi на открытых территориях и в сложных климатических условиях. Мобильное приложение и облачные сервисы дают возможность быстро настраивать и контролировать сеть. Поддержка SNMP, Telnet и web-интерфейса обеспечивает гибкое администрирование, а гостевая сеть и фильтрация по MAC-адресам повышают безопасность подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650 - по цене 11670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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