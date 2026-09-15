Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120
Точка доступа Ubiquiti LiteAP LAP-120 представляет собой универсальное решение, которое может использоваться для создания базовых станций с охватом 120?, развертывания радиомостов, а также для подключения к сети удаленных абонентов. Данная модель выполнена в герметичном и прочном корпусе, что позволяет монтировать устройство на улице на мачте. Для подключения используется порт Ethernet с поддержкой PoE. Точка доступа Ubiquiti LiteAP LAP-120 отличается высокой производительностью. Устройство может работать в частотном диапазоне 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11ac, благодаря чему скорость соединения может достигать 450 Мбит/с. Мощность передатчика составляет 20 dBm, что вкупе с внешней антенной и коэффициентом усиления 16 dBi может обеспечить стабильную передачу данных даже на большие расстояния. Точка доступа Ubiquiti LiteAP LAP-120 отличается простотой подключения и настраивается при помощи системы AirOS. Комплектация включает в себя кабель питания, адаптер PoE, а также набор креплений.
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