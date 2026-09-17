Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+

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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741293
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Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus в компактном белом корпусе предназначена для установки внутри помещений. Ее можно размещать на стене или потолке. 2 встроенных антенны и поддержка многопотоковой передачи данных MIMO обеспечивают стабильную передачу данных на скорости до 2.4 Гбит/с. При этом передатчик способен работать одновременно в двух частотных диапазонах: 2.4 и 5 ГГц. Безопасность беспроводного соединения обеспечивают протоколы WPA3-Enterprise, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise.
Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus позволяет подключать к ней до 300 клиентов без потери скорости обмена данными. Площадь покрытия составляет 140 м?. В качестве дополнительной защиты соединения используется изоляция клиентов. Управлять точкой доступа и настраивать ее можно через приложение UniFi на смартфоне. Поддержка технологии PoE дает возможность передавать по одному кабелю Ethernet и данные, и питание. На корпусе точки доступа есть кнопка сброса к заводским настройкам.
Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus в компактном белом корпусе предназначена для установки внутри помещений. Ее можно размещать на стене или потолке. 2 встроенных антенны и поддержка многопотоковой передачи данных MIMO обеспечивают стабильную передачу данных на скорости до 2.4 Гбит/с. При этом передатчик способен работать одновременно в двух частотных диапазонах: 2.4 и 5 ГГц. Безопасность беспроводного соединения обеспечивают протоколы WPA3-Enterprise, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise.
Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus позволяет подключать к ней до 300 клиентов без потери скорости обмена данными. Площадь покрытия составляет 140 м?. В качестве дополнительной защиты соединения используется изоляция клиентов. Управлять точкой доступа и настраивать ее можно через приложение UniFi на смартфоне. Поддержка технологии PoE дает возможность передавать по одному кабелю Ethernet и данные, и питание. На корпусе точки доступа есть кнопка сброса к заводским настройкам.
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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