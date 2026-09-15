Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NS-5AC-EU
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб.
В наличии
Код товара: 627396
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
500
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NS-5AC-EU
NanoStation 5AC клиентская наружная точка доступа стандарта 802.11ac со встроенной антенной с коэффициентом усиления 16 dBi, поддерживающая пропускную способность TCP/IP 450 Мбит/с на расстоянии 15 км. NS-5AC обладает дополнительным портом Ethernet с программно-управляемым РоЕ. Устройство вобрало в себя лучшие черты предшественников, и вместе с тем предусматривает поддержку всех современных технологий.
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NanoStation 5AC клиентская наружная точка доступа стандарта 802.11ac со встроенной антенной с коэффициентом усиления 16 dBi, поддерживающая пропускную способность TCP/IP 450 Мбит/с на расстоянии 15 км. NS-5AC обладает дополнительным портом Ethernet с программно-управляемым РоЕ. Устройство вобрало в себя лучшие черты предшественников, и вместе с тем предусматривает поддержку всех современных технологий.
Купить Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NS-5AC-EU - по цене 17030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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