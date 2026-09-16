Точка доступа TP-Link EAP720
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Характеристики
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP720
TP-Link Omada EAP720 - потолочная/настенная двухдиапазонная (2.4 и 5 GHz) точка доступа класса Enterprise, поддерживающая стандарт Wi-Fi 7 и обеспечивающая скорость соединения до 688 Мбит/с в 2.4 GHz и до 2882 Mbps в 5 ГГц. Оснащена 2.5-гигабитным портом RJ45 с поддержкой PoE+ (802.3at), антенным массивом с усилением 3 dBi. Поддерживает автономную работу и режим управляемой точки доступа. Благодаря функциям MU-MIMO 4x4:4, OFDMA, поддержке каналов шириной 160 MHz, 4096-QAM, MLO, Multi-RUs, AirTime Fairness, QoS, Band Steering, Beamforming, балансировки нагрузки, автоматического управления передатчиком и высококлассному аппаратному обеспечению, может применяться в высоконагруженной среде. Точки доступа TP-Link серии Omada EAP могут объединяться в бесшовные сети, и управляются централизованно с помощью бесплатного ПО / аппаратного контроллера, в возможности которого входит в том числе предоставление портала аутентификации гостевых пользователей.
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