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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC)

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294192
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х9
Вес, кг.
8.45

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC)

NanoStation AC – новое поколение точек доступа серии, с поддержкой фирменного поллингового протокола AirMax AC. Как и оборудование предыдущих ревизий, NanoStation AC является по-настоящему универсальным устройством, которое может быть использовано в самых разных ситуациях.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Описание
NanoStation AC – новое поколение точек доступа серии, с поддержкой фирменного поллингового протокола AirMax AC. Как и оборудование предыдущих ревизий, NanoStation AC является по-настоящему универсальным устройством, которое может быть использовано в самых разных ситуациях.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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