Top.Mail.Ru
Точка доступа TP-Link EAP683 UR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Точка доступа TP-Link EAP683 UR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Точка доступа TP-Link EAP683 UR - фото 1
Точка доступа TP-Link EAP683 UR - фото 2
Точка доступа TP-Link EAP683 UR - фото 3
Точка доступа TP-Link EAP683 UR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа TP-Link EAP683 UR - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP683 UR - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP683 UR - фото 3
  • Точка доступа TP-Link EAP683 UR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 490 руб. 
Начислим 376 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Точка доступа TP-Link EAP683 UR
23 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа ,блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная
Зона покрытия, м2
185
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP683 UR

Точка доступа TP-Link — производительное решение для организации Wi-Fi внутри помещения. Поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax) и двух диапазонов 2,4 и 5 ГГц обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 4804 Мбит/с, а проводное подключение работает на скорости до 1000 Мбит/с. Модель оснащена 8 внутренними антеннами и одним LAN-портом. Потолочная установка помогает аккуратно разместить устройство в интерьере, а белый корпус и вес 0,69 кг делают его практичным вариантом для внутреннего помещения. Режим работы — точка доступа.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP683 UR




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа ,блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Развернуть
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная
Зона покрытия, м2
185
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link — производительное решение для организации Wi-Fi внутри помещения. Поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax) и двух диапазонов 2,4 и 5 ГГц обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 4804 Мбит/с, а проводное подключение работает на скорости до 1000 Мбит/с. Модель оснащена 8 внутренними антеннами и одним LAN-портом. Потолочная установка помогает аккуратно разместить устройство в интерьере, а белый корпус и вес 0,69 кг делают его практичным вариантом для внутреннего помещения. Режим работы — точка доступа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа TP-Link EAP683 UR - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 23490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...