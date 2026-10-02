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Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H)

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Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H) - фото 1
Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H) - фото 2
Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H) - фото 1
  • Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H) - фото 2
  • Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644563
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Характеристики

Бренд
Cisco
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х26
Вес, кг.
9.64

Описание товара Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H)

Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI - это высокопроизводительное устройство, предназначенное для обеспечения беспроводного доступа в корпоративных сетях. Она обеспечивает высокую скорость передачи данных, расширенные функции безопасности и поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11aх



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI (C9120AXI-H)




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Характеристики
Бренд
Cisco
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Cisco Catalyst 9120AXI - это высокопроизводительное устройство, предназначенное для обеспечения беспроводного доступа в корпоративных сетях. Она обеспечивает высокую скорость передачи данных, расширенные функции безопасности и поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11aх


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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